Зеленского заметили в мясном отделе супермаркета и сняли на видео

Киев, 7 июня. Президент Украины Владимир Зеленский был замечен в продуктовом супермаркете, куда зашел после велопрогулки с журналистами.

Видео из супермаркета Goodwine, где закупался продуктами глава Украины, опубликовала в своем Facebook еще одна посетительница магазина Людмила Архарова. На кадрах Зеленский запечатлен в мясном отделе. По ее словам, президент пришел в супермаркет в сопровождении охраны, которая «мягко» его оберегала.

«Где я могу встретить президента? В магазине, где покупаю продукты… Держим дистанцию. В мясном отделе я оттолкнула охранника, который мягко ограничил вход… а в любимом отделе сыра мне стало интересно, кого так охраняют», — написала она.

Зеленский пришел в супермаркет в той же одежде, в которой катался на велосипеде с журналистами. На его лице был защитный респиратор, а рядом стояла тележка с продуктами. Архарова отметила, что большинство посетителей не узнали президента. Ей же в силу профессиональных навыков удалось незаметно снять его на телефон.

«В маске можно оставаться незамеченным. Сегодня день журналистики. И я в прошлом журналист. У которой были статьи. И передачи на телевидении. Могу оставаться незамеченной», — отметила женщина.

Ранее RT сообщил, что украинская полиция рассмотрит вопрос о возможном нарушении карантина Зеленским при посещении кафе в Хмельницком. Сам президент Украины заявил, что готов заплатить штраф, если что-либо нарушил.