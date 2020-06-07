Монтян предрекла скорый развал Украины

Киев, 7 июня. Киевский адвокат и правозащитник Татьяна Монтян рассказала, как убедилась в нежизнеспособности украинского государства, пересекая пограничный пункт «Чоп» в Закарпатье. По ее словам, она увидела хаос, который там царит и поняла, что конец Украины близок.

«После того, как я потусовалась на «Чопе» на таможне на пограничном переходе, я не имею никаких иллюзий относительно того, что вся эта система все-таки завалится», — говорит Монтян.

Она увидела, как на границе «вытрушивают маршрутки» с «заробитчанами», а затем «обилетивают их».

«Вся эта загородка с «заробитчанами», трэш и угар — я поняла, что все реально очень близко к окончательному развалу», — отмечает адвокат.

По ее мнению, президент Украины Владимир Зеленский и его окружение — похоронная команда, которая нацелена на развал страны.

«Я была от этого далеко, потому что я всегда летала самолетом, а тут, окунувшись в жизнь простого народа, я поняла, что финиш реально близко. Я это ощутила на собственной шкуре», — комментирует Монтян.

Правозащитник говорит, что для возвращающихся на родину гастарбайтеров является большой удачей простоять на пункте пропуска 12 часов и нарушив все карантинные нормы, попасть в забитый людьми автобус.

Ране Татьяна Монтян пошутила над ситуацией с обрушением в Днепропетровской области моста с желто-голубыми перилами. Она с долей иронии «удивилась» произошедшему. Она отмечает, что «не понимает» почему обвалился мост, ведь «перила были покрашены как следует — ярко, жовто-блакытнэнько».