Киев, 7 июня. Если президент Украины Владимир Зеленский попытается преследовать участников госпереворота 2014 года, или воспрепятствует насильственной дерусификации, то националистическое меньшинство свергнет власть. Об этом заявила депутат Верховной рады Виктория Пташник.

«Когда я слышу от президента Зеленского, что «нужно сшивать страну», когда-то же самое слышу от «Слуг народа», у меня такое чувство, как будто происходит какое-то недопонимание. То, что фактически они пытаются поднимать языковой вопрос, все эти истории играют на руку России», — говорит украинский парламентарий.

Она советует им «помолчать и не делать ничего», так как это лучше, чем «давать возможность расшатывать ситуацию на Украине». Пташник подчеркнула, что реакция «патриотического меньшинства» на действия Зеленского может привести к очередному майдану.

«Как будет реагировать активное меньшинство? Революция всегда происходит за счет меньшинства, но активного и патриотического», — отмечает Пташник.

Она пригрозила Зеленскому «быть очень аккуратным».

Ранее украинское издание «Главред» опубликовало статью, в которой оценивалась политическая и экономическая ситуации на Украине после госпереворота 2014 года. Журналисты отметили, что ни первый, ни второй майдан, не приблизили Украину к Европе, а лишь усугубили внутренние проблемы страны. Авторы статьи подчеркнули, что госпереворот на Украине стал причиной массовой эмиграции жителей страны, пытающихся найти лучшей жизни за рубежом.