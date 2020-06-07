Эксперт рассказал, на какие смартфоны нужно ставить антивирус

Москва, 7 июня. IT-эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский рассказал, на какие смартфоны нужно устанавливать антивирусные программы.

По словам Кричевского, в антивирусной защите нуждаются в первую очередь гаджеты, работающие на операционной системе Android от Google. В отличие от iOS, устанавливаемой на мобильные устройства от Apple, эта система наиболее подвержена опасности хакерских атак.

«Это открытая операционная система, ею пользуются все производители смартфонов, кроме Apple. Корпорация из США постепенно теряет долю рынка смартфонов, все больше устройств в мире работает на Android. Это дает больше «возможностей» для деятельности хакеров и мошенников, и, соответственно, больше работы у разработчиков антивирусов», — приводит слова эксперта агентство «Прайм».

Несмотря на то, что Google выпускает собственный антивирус, а в одноименном браузере есть встроенная защита для всех видов устройств, будет не лишним защитить гаджет установкой дополнительного антивируса, причем он не обязательно должен быть платным.

«Если говорить о бесплатных программах, то наибольшей популярностью пользуется Avast, большинство отзывов о ней позитивные. Среди платных систем стоит обратить внимание на Eset NOD и Kaspersky. Вторая из указанных выпускает пакеты для компьютеров и смартфонов, которые обходятся дешевле, чем при покупке по отдельности», — отметил Кричевский.

Эксперт добавил, что для обеспечения финансовой безопасности стоит отказаться от автозаполнения платежных реквизитов. Также следует регулярно скачивать обновления для антивируса и проверять свой гаджет на вредоносные программы.