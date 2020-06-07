Айза Анохина рассказала о бурном романе с Олегом Майами

Москва, 7 июня. Бывшая жена рэпера Гуфа, телеведущая Айза Анохина призналась, что закрутила бурный роман с певцом Олегом Майами несмотря на то, что остается замужем за Дмитрием Анохиным.

На протяжении нескольких месяцев Анохина упорно отрицала, что встречается с новым возлюбленным, но недавно призналась, что все «серьезно».

«У нас с ним отношения. Мы начали встречаться — это оказалось серьезно», — поделилась она в эфире программы «Супер Айза» на телеканале «Супер».

Анохина сообщила, что Майами не произвел на нее особого впечатления при первой встрече. Она сочла его легкомысленным и даже «глупым парнем». Но чувства оказались сильнее, в какой-то момент она поняла, что это любовь.

«Почему я влюбилась? Ко мне еще никто не относился, как к чему-то хрустальному. Я влюбилась в его голос, внешность. Он меня не обманывает, говорит, что мои ноги пахнут раем», — рассказала телеведущая.

По ее словам, Майами подарил ей чувство уверенности в ее собственной неотразимости. С ним она поняла, что такое счастье и каково быть любимой.

Айза и Гуф развелись в 2014 году, после чего она вышла замуж за серфера Дмитрия Анохина. После пяти лет брака их отношения разладились, но девушка не спешит подавать на развод. По ее словам, этому пока мешает пандемия коронавируса.