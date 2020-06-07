Американский волонтеры спаивают солдат ВСУ в Донбассе

Вашингтон, 7 июня. Волонтеры организации «Дух Америки» снабжают водкой украинских военных в Донбассе. Об этом сообщил представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий со ссылкой на данные разведки.

По его словам, внезапная проверка была проведена в 24 бригаде ВСУ. По итогам мероприятия было выявлено 18 нетрезвых военнослужащих.

«Так, после ДТП с участием военнослужащих 3 батальона в состоянии алкогольного опьянения, произошедшего 3 июня, военной службой правопорядка проведена внезапная проверка личного состава батальона. В результате проверки выявлено 18 военнослужащих, находящихся в состоянии алкогольного опьянения на передовых позициях в районе населённого пункта Троицкое», — цитирует Осадчего «ПолитНавигатор».

Ранее бывший посол Украины в Кувейте Владимир Толкач пригрозил Москве «вторжением в Крым». Российский сенатор Франц Клинцевич назвал это заявление неадекватным. Он предположил, что украинский дипломат

«Они же не сумасшедшие, раз были послами. Сегодня есть некий заказ из-за рубежа на этот бред. Они этот бред несут, а потом все это обсуждают. Даже ребенку понятно, насколько несостоятельны и невозможны все эти вещи», — сказал сенатор.

Клинцевич добавил, что в украинской армии много внутренних проблем. По его словам, в рядах ВСУ процветает коррупция и воровство.

Также бывший народный депутат Украины объяснил, почему Украина не станет членом Североатлантического альянса. Политик отметил, что у Киева нет денег для модернизации под стандарты НАТО.