Разместившего фото с похорон жены Норкина поддержали в Сети

Москва, 7 июня. Интернет-пользователи отреагировали на пост телеведущего Андрея Норкина в Instagram, в котором содержался снимок с похорон его жены Юлии.
5 июня стало известно о смерти радиоведущей Юлии Норкиной. Как отмечают ее друзья, причиной смерти 52-летней женщины стал инфаркт.
«Спасибо всем, кто пришел — а их были десятки и десятки человек. <…> Конечно, много чего понаписали уже... Не обращайте внимания! Ей бы это не понравилось. Она вас очень любила, люди! Просто сил не хватило на всех», — написал Норкин в Instagram.
Подписчики телеведущего выразили ему соболезнования и пожелали ему сил.
«Искреннее соболезнование вам и вашим близким, Андрей! Светлая память Юлии! Сил вам!» — пишет ionindm.
«Она была правдоруб, справедливая и умная женщина! Очень жаль... Светлая память», — отмечает anna_shulgina_03.
«Царствия небесного Юлии. Сил вам, Андрей, пережить эту невосполнимую утрату», — соболезнует zikachemikos.
«Примите искренние соболезнования, очень страшно терять близких людей... Сил вам и терпения… Светлая память» — комментирует lobanova_galina55.
«Светлая память... Помним, любим, скорбим вместе с вами...» — написала maserra2009.
Проводили девочку мою... Спасибо всем, кто пришёл - а их были десятки и десятки человек: родные, друзья, коллеги, соседи и совершенно незнакомые люди, которые просто любили Юльчонка. Конечно, много чего понаписали уже... Не обращайте внимания! Ей бы это не понравилось. Она вас очень любила, люди! Просто сил не хватило на всех...
Ранее сообщалось, что Андрей Норкин попросил фотографов не снимать процессию на похоронах супруги, ведущей радио «Комсомольская правда» Юлии Норкиной. Церемония прощания с журналисткой прошла в подмосковном Пушкине.