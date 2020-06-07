Разместившего фото с похорон жены Норкина поддержали в Сети

Москва, 7 июня. Интернет-пользователи отреагировали на пост телеведущего Андрея Норкина в Instagram, в котором содержался снимок с похорон его жены Юлии.

5 июня стало известно о смерти радиоведущей Юлии Норкиной. Как отмечают ее друзья, причиной смерти 52-летней женщины стал инфаркт.

«Спасибо всем, кто пришел — а их были десятки и десятки человек. <…> Конечно, много чего понаписали уже... Не обращайте внимания! Ей бы это не понравилось. Она вас очень любила, люди! Просто сил не хватило на всех», — написал Норкин в Instagram.

Подписчики телеведущего выразили ему соболезнования и пожелали ему сил.

«Искреннее соболезнование вам и вашим близким, Андрей! Светлая память Юлии! Сил вам!» — пишет ionindm. «Она была правдоруб, справедливая и умная женщина! Очень жаль... Светлая память», — отмечает anna_shulgina_03. «Царствия небесного Юлии. Сил вам, Андрей, пережить эту невосполнимую утрату», — соболезнует zikachemikos. «Примите искренние соболезнования, очень страшно терять близких людей... Сил вам и терпения… Светлая память» — комментирует lobanova_galina55. «Светлая память... Помним, любим, скорбим вместе с вами...» — написала maserra2009.

Ранее сообщалось, что Андрей Норкин попросил фотографов не снимать процессию на похоронах супруги, ведущей радио «Комсомольская правда» Юлии Норкиной. Церемония прощания с журналисткой прошла в подмосковном Пушкине.