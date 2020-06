Разместившего фото с похорон жены Норкина поддержали в Сети

Проводили девочку мою... Спасибо всем, кто пришёл - а их были десятки и десятки человек: родные, друзья, коллеги, соседи и совершенно незнакомые люди, которые просто любили Юльчонка. Конечно, много чего понаписали уже... Не обращайте внимания! Ей бы это не понравилось. Она вас очень любила, люди! Просто сил не хватило на всех...

A post shared by Андрей Норкин (@norkinntv) on Jun 6, 2020 at 9:38am PDT