Организацию похорон Юлии Норкиной взял на себя ее сын от первого брака

Москва, 7 июня. Организацию похорон скоропостижно скончавшейся журналистки Юлии Норкиной взял на себя ее сын от первого брака Александр.

Как пишет «Экспресс-газета», похороны Норкиной состоялись в воскресенье на Новодеревенском кладбище в Пушкино. Процессом руководил ее сын Александр, на церемонии присутствовали также дочь Юлии и Андрея Норкиных Александра, а также мальчики, усыновленные супругами.

Попрощаться с Норкиной приехали многие ее коллеги с радиостанций и федеральных каналов, а также музыканты и звезды шоу-бизнеса. В последний путь журналистку провожали ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов, журналист ВГТРК Эрнест Мацкявичус с супругой, гендиректор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов, ведущий программы «Время покажет» Анатолий Кузичев, певец Джанго и другие.

Юлию Норкину похоронили рядом с могилой ее отца Геннадия Рыбакова, скончавшегося в 2020 году. Муж усопшей поблагодарил всех, кто пришел с ней проститься.

Норкина скоропостижно скончалась в пятницу, 5 июня, на 53-м году жизни. Вместе с мужем Андреем они на протяжении многих лет вели программы на радио «Комсомольская правда». По словам Мацкявичуса, журналистка была «гипернеравнодушным человеком», принимавшим проблемы чужих людей близко к сердцу.