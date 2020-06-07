На Украине заподозрили Зеленского в «тайных переговорах» с Россией по Крыму

Киев, 7 июня. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в ходе тайных переговоров с Москвой реализует план уступок России, в том числе и подачу воды в Крым, заявил украинский политолог Михаил Бессараб.

«На фоне внутреннеполитической борьбы на Украине прячется реализация плана настоящей капитуляции. То, что мы не видим, и глава Офиса президента Ермак публично про это не отсчитывается, это не означает, что не происходит каких-то нехороших вещей», — говорит Бессараб.

Для примера он привел недавний провал голосования в комитете Верховной раде по запрету подачи воды в Крым.

«Ермак реализует конкретный план уступок РФ. Я думаю, что существуют какие-то системные договоренности, одна из них включает в себя возобновление водоснабжение Крыма», — считает украинский политолог.

Он заявил, что все парламентарии от «Слуги народа», воздержавшиеся от голосования, «сыграли на руку Москве». По его словам, виноваты в «сдаче украинских интересов» не депутаты, а тот, кто ставит им задачи, то есть президент Зеленский.

Ранее экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что обсуждение киевскими политиками вопроса о возобновлении поставок воды в Крым является концом «национальной идеи» об «освобождении» полуострова. По его мнению, подача Киевом воды в Крым означает окончательное решение судьбы полуострова в пользу Москвы.

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская недавно отмечала, что украинские власти не хотят впускать в свое информационное пространство кого-то из России, потому что боятся правды о госперевороте 2014 года и о нарушении прав человека, которые уже 6 лет осуществляют киевские власти, прекратив водоснабжение Крыма.