RT выпустил фильм о «катастрофе» в охваченном коронавирусом Дагестане

Москва, 7 июня. Телеканал RT и журналист Антон Красовский представили документальный фильм «Почему коронавирус в Дагестане стал катастрофой?», выпущенный в рамках проекта «Эпидемия».

В фильме, посвященном ситуации с коронавирусом в Республике Дагестан, рассказывается, почему северокавказский регион оказался так уязвим перед COVID-19, какую в этом роль сыграли местные традиции и как борются с пандемией врачи.

Представленный эпизод показывает, как с помощью санитарной авиации эвакуируют грудных детей и стариков из горных аулов, как после похорон в маленьком селе там началась вспышка коронавируса, как сельский врач лечила сотни пациентов с коронавирусной инфекцией из-за того, что районная больница была перегружена.

Авторы встретились со специалистами Республиканского инфекционного центра и обсудили проблемы в лечении коронавируса, а также то, какую роль играют сопутствующие заболевания у пациентов пожилого возраста.

Отмечается, что большинство героев фильма уже выздоровели, но уже после завершения съемок стало известно, что трое из них скончались.

В декабре прошлого года власти Китая сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о случаях пневмонии, вызванной неизвестным ранее вирусом. В марте ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией.

По данным Университета Джона Хопкинса, в мире зафиксировано 6,852 млн случаев COVID-19, от осложнений скончались 398 211 человек, более трех миллионов заболевших выздоровели.