Гаага, 7 июня. Западная пресса стала рупором Совместной следственной группы (ССГ), которая занимается расследованием крушения Boeing в небе над Украиной летом 2014 года, и совершенно не заинтересована в поиске правды. Об этом заявил независимый журналист из Нидерландов Эрик ван де Бейк.

«То, что мы наблюдаем в деле MH17 последние 5 лет, я могу назвать лишь судом средствами массовой информации. Почти с самого начала западная пресса обвинила в трагедии повстанцев Донбасса и Россию. И это продолжается по сей день», — говорит журналист.

По его словам, это также относится и к нидерландским журналистам, которые в теории должны были контролировать деятельность ССГ, но на деле «стали ее рупором».

«Вместо того, чтобы проводить собственные журналистские расследования, искать изъяны в расследовании ССГ и задавать следователям неприятные вопросы, они превратились в инструмент, используемый ССГ», — считает ван де Бейк.

Также он выразил недовольство тем фактом, что нидерландские СМИ ссылаются лишь на 2 источника — Bellingcat и СБУ.

По его словам, ответственны за трагедию не только те, кто нажал на кнопку пуска ракеты, но и те, кто не закрыл воздушное пространство над Донбассом, где вооруженное противостояние на тот момент было не только на земле, но и в воздухе. Эрик ван де Бейк говорит, что тот факт, что на Украине никого не привлекают к ответственности, свидетельствует о том, что ведутся «политические игры».

Ранее директор Первого европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов заявил, что российская сторона надеется, что суд в Гааге назначит дополнительные экспертизы по делу о крушении рейса МН17 в небе над Украиной в 2014 году. Парамонов подчеркнул, что у РФ накопилось немало нареканий к работе ССГ, которая является «политизированной, предвзятой и однобокой», передает RT.