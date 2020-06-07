Депутата партии Зеленского избили на заправке

Житомир, 7 июня. Народного депутата Украины партии «Слуга народа» Юрия Заславского избили на заправке в Житомирской области. Об этом сообщает «Житомир.info».
По предварительным данным, парламентарий получил незначительные повреждения — ссадины и царапины. Он отказался от госпитализации. На место инцидента прибыли правоохранители.
Ранее стало известно о смерти народного депутата Украины Николая Давиденко. Труп мужчины с огнестрельным ранением обнаружила уборщица.
«Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, было найдено тело народного депутата Валерия Давиденко со смертельным огнестрельным ранением головы. На месте работает следственно-оперативная группа полиции», — сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. Его слова цитирует RT.
По предварительным данным, Давиденко свел счеты с жизнью. Однако правоохранители не исключают возможность инсценировки самоубийства.
В марте 2020 года сообщалось о нападении на народного депутата партии «Слуга народа» Макса Бужанского. Он был атакован группой националистов. Политик связал эти действия с его позицией по отставке действовавшего тогда генпрокурора Руслана Рябошапки.
«В полночь толпа персонажей, человек 35–40, с битами, представившись ветеранами полка «Азов», и прибывшая на автомобилях, с помощью нескольких яиц одержала убедительную победу над моим костюмом. Переживаю не испугались ли ребята, всего-то четыре десятка, вот так взяли, и решились на такой отчаянный шаг. Руслан Георгиевич [Рябошапка], но вам же это все равно не помогло, верно?», — написаль Бужанский.