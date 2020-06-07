Депутата партии Зеленского избили на заправке

Житомир, 7 июня. Народного депутата Украины партии «Слуга народа» Юрия Заславского избили на заправке в Житомирской области. Об этом сообщает «Житомир.info».

По предварительным данным, парламентарий получил незначительные повреждения — ссадины и царапины. Он отказался от госпитализации. На место инцидента прибыли правоохранители.

Ранее стало известно о смерти народного депутата Украины Николая Давиденко. Труп мужчины с огнестрельным ранением обнаружила уборщица.

«Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, было найдено тело народного депутата Валерия Давиденко со смертельным огнестрельным ранением головы. На месте работает следственно-оперативная группа полиции», — сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. Его слова цитирует RT.

По предварительным данным, Давиденко свел счеты с жизнью. Однако правоохранители не исключают возможность инсценировки самоубийства.

В марте 2020 года сообщалось о нападении на народного депутата партии «Слуга народа» Макса Бужанского. Он был атакован группой националистов. Политик связал эти действия с его позицией по отставке действовавшего тогда генпрокурора Руслана Рябошапки.