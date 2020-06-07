Собчак «поддержала Миннеаполис» песней «Убили негра»

Москва, 7 июля. Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram пост с песней группы «Запрещенные барабанщики» «Убили негра» в «поддержку» протестов в США, но позже удалила его под давлением общественности.

Подпись к скандальной записи гласила «Миннеаполис, я с тобой. Смотреть со звуком». Пост Собчак представлял собой черный квадрат, на фоне играла известная песня «Убили негра», выпущенная «Запрещенными барабанщиками» в 1999 году.

Лишь немногие из подписчиков положительно оценили жесткий юмор телеведущей, большинство обвинили ее в оскорблениях и расизме. О записи Собчак рассказали даже федеральные СМИ, осудив провокационное поведение теледивы.

Спустя пару часов Собчак одумалась и удалила свой «черный» пост. В следующей публикации, где она предстала на фото с шоуменом Александром Гудковым, телеведущая пояснила, что «жесткий юмор и треш — только с ним».

«Последние три часа снималась в программе Саши Гудкова, так что предыдущий пост и все мои комментарии считайте выбитыми под пытками. Всех люблю», — оправдалась она.

Ранее Собчак осудила участников беспорядков в США, подчеркнув при этом, что выступает против расизма и любых форм дискриминации.

«Но кто-нибудь, объясните мне пожалуйста, почему жестокое убийство чернокожего, за которое уже посадили в тюрьму полицейского, заканчивается разграблением магазина в центре Лос-Анджелеса и уничтожением чужой частной собственности?» — написала телеведущая.

Массовые беспорядки в США начались после того, как в Миннеаполисе полицейские в ходе задержания ранее неоднократно судимого Джорджа Флойда нанесли ему смертельную травму, от которой тот скончался в реанимации. Протестующие начали устраивать погромы и поджоги, грабить магазины и вступать в стычки с правоохранителями.