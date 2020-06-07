Шарий критично высказался о погибшем в США афроамериканце Флойде

Киев, 7 июня. Известный украинский журналист и блогер Анатолий Шарий критично высказался о погибшем афроамериканце Джордже Флойде, ставшего жертвой превышения полномочий полиции США.

Напомним, что гибель чернокожего мужчины спровоцировала волну протестов против расовой дискриминации в США и Европе.

«Просто напомню — дегенеративный наркет, которого истерично оплакивает планета, имел судимость за ограбление, в ходе которого эта вонючая мерзкая гнида приставила ствол к животу беременной», — написал Шарий в Twitter.

Президент США Дональд Трамп назвал происходящие в стране беспорядки домашним терроризмом. Для наведения порядка в стране властям пришлось привлечь Национальную гвардию.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков поделился прогнозом о развитии ситуации с массовыми беспорядками в США. По мнению Пушкова, обстановка с беспорядками и митингами в защиту прав афроамериканцев нормализуется еще до президентских выборов в Соединенных Штатах в этом году. Он подчеркнул, что на этот раз сотрудникам полиции, подозреваемым в убийстве и пособничестве в убийстве Джорджа Флойда не удастся избежать ответственности. Пушков говорит, что наказание для них будет демонстративно жестким, так как в этом заинтересованы и правительство, и активисты.