Жена «черненького» из «Иванушек» призналась, что алкоголизм стал для группы трагедией

Москва, 7 июня. Супруга солиста группы «Иванушки International» Кирилла Андреева Лолита рассказала об алкогольных загулах артиста.

Кирилл и Лолита стали гостями шоу «Секрет на миллион» на канале НТВ. По словам 49-летнего Андреева, проблемы с алкоголем в группе продолжаются с разным уровнем обострения на протяжении многих лет. Его жена отметила, что спокойно относилась к поклонницам певца, но не могла терпеть «загулы» со спиртным.

«Это была наша большая проблема, трагедия группы. Не говорить об этом нельзя, потому что многие умирают, мы договорились, что будем рассказывать», — поделилась она.

Лолита сообщила, что порой приходилось отнимать у мужа бутылку, потому что у него начинались проблемы со здоровьем. В какой-то момент она пригрозила, что уйдет жить к маме. Сам Андреев долгое время не осознавал проблемы.

«Я не валялся под кустом, но после концерта мы выпивали, это не уход в запой, а обычные посиделки каждый день. Мы были молоды, нас выручало здоровье», — вспоминает Кирилл.

Остановиться певец смог лишь под угрозами жены уйти. Еще одним фактором стала драка, когда в день рождения ему проломили череп. Завязав с алкоголем, Андреев начал переживать за Олега Яковлева, но тот так и не смог избавиться от зависимости и умер в 2017 году от цирроза печени.

Смерть партнера по сцене стала ударом и для Андрея Григорьева-Апполонова, который в том же году потерял сестру. Алкоголь прочно вошел в жизнь «Рыжего из Иванушек», а усугубило ситуацию расставание с супругой, ушедшей от него к баскетболисту Андрею Зубкову.

Подводя итог, Андреев сообщил, что уже много лет не употребляет спиртного. Алкогольных напитков сегодня нет и в райдере группы.