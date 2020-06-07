Волочкова рассказала, как к ней относится переехавшая к отцу дочь

Москва, 7 июня. Бывшая балерина Анастасия Волочкова сообщила подписчикам радостную новость — ее дочь проведет с ней все выходные. По словам танцовщицы, они с Ариадной уже успели обсудить ее планы и порадоваться настоящим успехам.

«Так приятно знать о ее целях, о ее профессионализме, упорстве, стремлении быть самостоятельной, самостоятельно продвигаться, совершать добро, заниматься благотворительностью и оставаться добропорядочным человеком», — с гордостью делится с подписчиками Волочкова.

По ее мнению, для того, чтобы быть близкой с дочерью, необязательно общаться целые сутки напролет, так как у них всегда были особые отношения.

«Она стала такой взрослой! Умной и развитой не по годам! Дорожу ее отношением ко мне. У нас ведь очень большая сила по материнской линии моей бабушки, мамы, меня и Ариадны», — пишет балерина.

Волочкова отмечает, что сложности во взаимоотношениях с экс-супругом, с которым проживает Ариадна, не мешают ей общаться с дочерью.

Ранее подчеркивалось, что Ариадна переехала жить к отцу из-за того, что тот живет рядом с ее школой. Однако некоторые СМИ сообщали, что девочке трудно дается проживание с Волочковой, а также что Ариадна подружилась с новой избранницей отца и ходит с ней по магазинам.

Ранее стало известно, что Анастасия Волочкова возглавила антирейтинг звездных должников. По имеющимся данным, за танцовщицей числятся 12 просроченных платежей, по которым уже «натекло» 347 тыс. рублей. В частности, бывшая прима Большого театра не оплатила транспортный налог, а также налоги за недвижимость в Москве, Подмосковье и Петербурге.