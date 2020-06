Волочкова рассказала, как к ней относится переехавшая к отцу дочь

Этот дождливый день был согрет приездом моей любимой Ариши???? Несмотря на то, что ей удобнее жить сейчас в городе, она всегда радует меня своим вниманием и приездами домой.???????? Я очень радуюсь невероятными успехами и победами доченьки. Так приятно знать о ее целях,о ее профессионализме, упорстве, стремлении быть самостоятельной, самостоятельно продвигаться, совершать добро, заниматься благотворительностью и оставаться добропорядочным человеком. Ещё с первых ее шагов я понимала, что для развития доченьки, для отношений мамы и дочки не обязательно проводить вместе 24 часа в сутки. Хотя, мы это делали всегда. Но она стала такой взрослой! Умной и развитой не по годам! Я очень ею горжусь. И дорожу ее отношением ко мне. ???? У нас ведь очень большая сила по материнской линии моей бабушки, мамы, меня и Ариадны. ???? Отношения в каждой семье могут складываться по-разному... Но неизменной остаётся только Любовь!❤️ И это очень объединяющееся качество.???? Я счастлива, что у нас невероятная гармония в этих отношениях! Как же быстро она стала взрослой!???????? #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #солнце #весна #спорт #enjoy #театр #выходные #love #дом

