Волочкова рассказала, как к ней относится переехавшая к отцу дочь

Москва, 7 июня. Бывшая балерина Анастасия Волочкова сообщила подписчикам радостную новость — ее дочь проведет с ней все выходные. По словам танцовщицы, они с Ариадной уже успели обсудить ее планы и порадоваться настоящим успехам.
«Так приятно знать о ее целях, о ее профессионализме, упорстве, стремлении быть самостоятельной, самостоятельно продвигаться, совершать добро, заниматься благотворительностью и оставаться добропорядочным человеком», — с гордостью делится с подписчиками Волочкова.
По ее мнению, для того, чтобы быть близкой с дочерью, необязательно общаться целые сутки напролет, так как у них всегда были особые отношения.
«Она стала такой взрослой! Умной и развитой не по годам! Дорожу ее отношением ко мне. У нас ведь очень большая сила по материнской линии моей бабушки, мамы, меня и Ариадны», — пишет балерина.
Волочкова отмечает, что сложности во взаимоотношениях с экс-супругом, с которым проживает Ариадна, не мешают ей общаться с дочерью.
Этот дождливый день был согрет приездом моей любимой Ариши???? Несмотря на то, что ей удобнее жить сейчас в городе, она всегда радует меня своим вниманием и приездами домой.???????? Я очень радуюсь невероятными успехами и победами доченьки. Так приятно знать о ее целях,о ее профессионализме, упорстве, стремлении быть самостоятельной, самостоятельно продвигаться, совершать добро, заниматься благотворительностью и оставаться добропорядочным человеком. Ещё с первых ее шагов я понимала, что для развития доченьки, для отношений мамы и дочки не обязательно проводить вместе 24 часа в сутки. Хотя, мы это делали всегда. Но она стала такой взрослой! Умной и развитой не по годам! Я очень ею горжусь. И дорожу ее отношением ко мне. ???? У нас ведь очень большая сила по материнской линии моей бабушки, мамы, меня и Ариадны. ???? Отношения в каждой семье могут складываться по-разному... Но неизменной остаётся только Любовь!❤️ И это очень объединяющееся качество.???? Я счастлива, что у нас невероятная гармония в этих отношениях! Как же быстро она стала взрослой!???????? #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #солнце #весна #спорт #enjoy #театр #выходные #love #дом
Ранее подчеркивалось, что Ариадна переехала жить к отцу из-за того, что тот живет рядом с ее школой. Однако некоторые СМИ сообщали, что девочке трудно дается проживание с Волочковой, а также что Ариадна подружилась с новой избранницей отца и ходит с ней по магазинам.
Ранее стало известно, что Анастасия Волочкова возглавила антирейтинг звездных должников. По имеющимся данным, за танцовщицей числятся 12 просроченных платежей, по которым уже «натекло» 347 тыс. рублей. В частности, бывшая прима Большого театра не оплатила транспортный налог, а также налоги за недвижимость в Москве, Подмосковье и Петербурге.