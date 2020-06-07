Симоньян заявила о подготовке исков против полицейских, напавших на журналистов в США

Москва, 7 июня. Главный редактор МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян не исключила возможность подачи исков после нападения на журналистов в США. Свою позицию она озвучила в эфире телеканала НТВ. По ее словам, сейчас идут консультации с юристами. Симоньян отметила, что сомневается в объективности американских судов.

«Что касается исков: мы советуемся сейчас с юристами, посмотрим. Не уверена я, будем мы подавать иски или нет, потому что у меня нет оснований думать, что американские суды работают сколько-нибудь лучше, чем американская полиция, а потратить огромные миллионы на адвокатов все же придется», — сказала Симоньян.

Она подчеркнула, что примет решение на основе компетентного мнения адвокатов. Ранее в ходе подавления протестов в Соединенных Штатах пострадали российские журналисты. Американские правоохранители знали, что имели дело с представителями СМИ. Тем не менее, они применили перцовый газ и резиновые пули.

Газета «Известия» уточняет, что в продюсера издания Sputnik Николь Руссел выстрелили несколько раз. У женщины серьезно травмирована нога. Также сообщалось, что американский генпрокурор Уильям Барр заявил об «иностранном вмешательстве» в протесты в США.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уличила Вашингтон в попытках переложить ответственность за внутренние проблемы на другие страны.