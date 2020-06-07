СМИ сообщило, что скончавшаяся журналистка Норкина могла совершить самоубийство

Москва, 7 июня. Телеведущий Андрей Норкин сообщил трагическую новость — не стало его жены Юлии. Ранее сообщалось, что она борется с тяжелой болезнью. Многие были уверены, что ее смерть наступила в результате болезни, однако оказалось, что это не так.

Смерть 52-летней журналистки стала ударом для ее коллег и поклонников.

«Юльчонка больше нет. Здесь, в этом мире, в котором она спасала не только ежиков, но в основном людей», — написал ее муж.

Причины смерти Норкиной не раскрывались. Многие посчитали, что она умерла из-за инфаркта, однако «СтарХит» сообщил, что причина смерти журналистки — суицид. Как отмечает СМИ, страшный диагноз подтолкнул женщину к отчаянному шагу.

Интернет-пользователи выражают соболезнования Андрею Норкину.

«В голове не укладывается, как так? Умная, красивая, такая молодая... Вы держитесь... Самые искренние соболезнования всей вашей семье», — пишет vitania1122. «Господи, какое горе. Андрей Владимирович, искреннее соболезнования», — комментирует staspavlov240970. «В голове застучало молотками. Не верю, не хочу верить. Держитесь дорогой наш. Сил вам, и всей вашей семье. Мы с вами», — соболезнует 19irina51.

Ранее сообщалось, что бывшая супруга актера Армена Джигарханяна пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская в день смерти ведущей Юлии Норкиной опубликовала пост с критикой в ее адрес. В Сети не оценили циничную реакцию пианистки.