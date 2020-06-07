Юристы Порошенко будут судиться с генпрокурором Украины

Киев, 7 июня. Защита экс-президента Украины Петра Порошенко обжаловала в суде бездеятельность генерального прокурора страны Ирины Венедиктовой по заявлениям, направленных в связи с обыском в музее им. Ивана Гончара в рамках дела о контрабанде картин. Об этом сообщил адвокат Порошенко Игорь Головань.

До этого Головань сообщал, что защита бывшего президента подала 5 жалоб на действия сотрудников Госбюро расследований при обыске в музее, в котором были выставлены картины, принадлежащие семье Порошенко.

«5 заявлений об уголовных правонарушениях офис генпрокурора получил 3 июня, установленные законом 24 часа давно прошли. Обжаловали бездеятельность генпрокурора в суде. Также направили в суд заявления об отводе следователей Госбюро расследований, осуществивших незаконный обыск, а теперь пытаются блокировать выставку коллекции картин, принадлежащей супругам Порошенко», — пишет адвокат у себя в Facebook.

Напомним, что ранее сотрудники Госбюро расследований устроили проверки в музее им. Ивана Гончара в Киеве, где были выставлены картины, которые принадлежат Порошенко и фигурируют в деле о контрабанде. Сообщалось, что между правоохранительными органами и препятствующим обыску депутатами от партии Порошенко «Европейская солидарность» произошла стычка.

Ранее RT сообщало, что Петр Порошенко не явился на допрос в Государственное бюро расследований Украины по делу о контрабанде картин. По словам адвоката экс-президента Украины Игоря Голованя, «были нарушены» порядок вручения повестки и сроки вызова на допрос.

В конце мая стало известно, что Петр Порошенко с 1,4 млрд долларов занял третье место в обновленном списке украинских миллиардеров. За время своего президентства он увеличил свой капитал вдвое. Это вызвало возмущение у жителей Украины, которые заявляют, что теперь им «понятно, за что стоял Майдан».