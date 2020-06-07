Заразившийся коронавирусом Пашинян сообщил об «аде» в Армении

Ереван, 7 июня. Заболевший COVID-19 глава правительства Армении Никол Пашинян назвал критической ситуацию с коронавирусом в стране. По его словам, система здравоохранения не справляется.

«Мы достигли критической отметки и шагаем по аду», — сказал Пашинян.

Он добавил, что правительство рассматривало возможность введения тотального карантина. Но это предложение было отклонено. Глава правительства Армении отметил, что такие меры нанесли бы вред экономике, а карантин все равно не соблюдался бы в полной мере.

«Не только потому, что экономические последствия будут тяжёлыми, а поскольку уверены, и мониторинг показывает, что карантин не будет соблюдаться на должном уровне, который принесёт желаемый результат, — отметил премьер Армении», — заключил Пашинян.

В последний день 2019 года власти Китая уведомили ВОЗ о вспышке нового вида коронавируса. На фоне стремительного развития инфекции ВОЗ объявила пандемию. COVID-19 уже унес более 400 тысяч жизней. Правительства большинства стран мира предприняли жесткие ограничительные меры в рамках борьбы с коронавирусом.

Ранее стало известно об ослаблении карантина в Калининградской области. В частности, в регионе разрешили работу бань, библиотек и фитнес-центров.