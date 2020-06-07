Косачев назвал хорошим жестом предложение США о помощи в Норильске

Москва, 7 июня. Предложение США помочь в ликвидации экологической аварии в Норильске можно расценивать как хороший жест, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

«Факт предложения, озвученного Помпео, можно только приветствовать. Это хороший жест», — говорит сенатор.

При этом он подчеркнул, что лишь эксперты смогут оценить практическую востребованность предложения Вашингтона.

«Степень практической востребованности этого предложения должны оценивать специалисты, причём без какой-либо политики», — отмечает Косачев.

Напомним, что 29 мая один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 (входит в «Норникель») в Норильске получил повреждения, в результате чего произошла утечка около 21 тыс. кубометров нефтепродуктов. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня.

Ранее специалисты откачали в Норильске более 324 тонн дизельного топлива, разлившегося после аварии на ТЭЦ-3, передает RT. Экспертами также было обработано сорбентом и утилизировано свыше 14 тыс. кв. метров загрязнённого грунта.

Также сообщалось, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поблагодарила США за готовность помочь в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Норильске.