Глобальный сбой произошел в работе Telegram

Москва, 6 июня. По всему миру фиксируются сбои в работе мессенджера Telegram. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, а также информация от интернет-пользователей.

Telegram на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» подтвердил наличие проблем с доступом к мессенджеру.

«Команда уже в курсе и работает над восстановлением работоспособности», — сообщают разработчики сервиса.

С проблемами к работой популярного сервиса столкнулись пользователи со всего мира, в том числе России, Германии, Великобритании, США и Франции.