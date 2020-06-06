Адвокат Жорин назвал вероятную причину исчезновения Алибасова

Москва, 6 июня. Адвокат Сергей Жорин объяснил исчезновение музыканта Бари Алибасова в канун его Дня рождения.

По словам юриста, поводов для беспокойства нет. Алибасов просто хочет спокойно отпраздновать 73-летие в кругу близких людей. Жорин сообщил, что сам посоветовал артисту отключить телефон.

«Бари Алибасов таинственно исчезает каждый свой день рождения. Просто по традиции, он мне сам советовал несколько лет назад телефон убирать, потому что-либо именинник проводит время для своего удовольствия, либо он будет целый день на телефоне. Каждый день рождения он недоступен для большинства людей», — отметил адвокат.

Жорин добавил, что Алибасов часто попадает в необычные ситуации. Это стало его «изюминкой». И рассказа о «сложностях» продюсера с квартирами.

«Мотивы, наверно, могут быть не у него, а у каких-то людей, которые имеют к нему претензии. Ну, в частности, мы знаем, что в последнее время его обвиняют, что он незаконно завладел квартирой Федосеевой-Шукшиной», — заключил Жорин, передает «Пятый канал».

Около года назад Алибасов отравился жидкостью для прочистки труб «Крот», перепутав его с соком. Врачи несколько дней боролись за его жизнь, и музыкант пошел на поправку. Впоследствии он подал в суд на изготовителей «Крота», но не добился успеха. Артист сетовал на трудности восстановления.