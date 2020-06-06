Прохор Шаляпин рассказал о сне, в котором ему явилась умершая Крачковская

Москва, 6 июня. Певец Прохор Шаляпин рассказал о сне, в котором увидел известную актрису Наталью Крачковскую, скончавшуюся 4 года назад в возрасте 77 лет. Об этом музыкант, известный трепетным отношением к дамам в возрасте, рассказал у себя в Instagram.

«Удивительный сон мне сегодня приснился. Мы с Натальей Крачковской будто бы мчимся куда-то в скоростном поезде, в шикарном СВ. Наталья Леонидовна всю дорогу рассказывает что-то необыкновенно смешное и хохочет сама…» — пишет Шаляпин.

Певец также разместил несколько фотографий, на которых он запечатлен вместе с Крачковской. На снимках они обнимаются, а на одной из них советская кинозвезда целует Шаляпина. Подписчики музыканта начали делиться в комментариях своими трактовками его сновидения.

«Это сон к болезни 100%, а актриса классная была, талантище. Царствие ей небесное», — пишет larisakhachatu. «Сон к тому, что надо ее помянуть», — отмечает sundeevatanya. «Сегодня поминальная суббота, может поэтому сон такой приснился вам...» — предположила kseniavictorovna13.05. «Сегодня родительская троица, помяните всех усопших, в том числе и Наталью. Она не зря вам приснилась», — комментирует kremlevska. «Прохор. Приснившийся покойник — к перемене погоды. Климат, как вы сами видите, очень меняется. Так что не переживайте — сон ваш к перемене погоды», — успокоила Шаляпина lapulya_timofeeva_official.

Ранее Прохор Шаляпин поделился подробностями расставания со звездой кинофильма «Бриллиантовая рука» Светланой Светличной. Они неожиданно перестали общаться после двух лет близких отношений. По словам певца, инициатива расставания принадлежала актрисе, а причины этого кроются в плохом сне, который ей приснился.