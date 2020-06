Прохор Шаляпин рассказал о сне, в котором ему явилась умершая Крачковская

Удивительный сон мне сегодня приснился. Мы с Натальей Крачковской будто бы мчимся куда-то в скоростном поезде, в шикарном СВ. Наталья Леонидовна всю дорогу рассказывает что-то необыкновенно смешное и хохочет сама... Замечательная, бесконечно талантливая актриса и добрейшей души человек! Я счастлив, что мне довелось встретиться с нею на съёмках, познакомиться и подружиться! Такие личности, как Крачковская, поистине бессмертны! И всегда любимы! #натальякрачковская #любимаяактриса #прохоршаляпин #артист

