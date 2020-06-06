МИД РФ ответил на предложение США о помощи по ситуации в Норильске

Москва, 6 июня. Россия благодарна США за готовность помочь в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Норильске, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы, безусловно, благодарны американской стороне», — заявила Захарова.

По ее словам, это уже второй жест доброй воли между двумя государствами, напомнив, что ранее были осуществлены взаимные поставки аппаратов ИВЛ.

«Но также отметим, что как компания («Норникель». — Прим. ФАН) сама, так и государственные структуры наметили и технологию, и определились сроки решения этого вопроса. Поэтому мы поблагодарим господина Помпео», — отметила официальный представитель МИД РФ.

Захарова отмечает, что это очень конструктивная полемика со стороны Вашингтона. Она говорит, что такие вещи необходимо отмечать и благодарить за них.

Напомним, что 29 мая на территории ТЭЦ-3 «Норильско-Таймырской энергетической компании» в результате разрушения резервуара разлилось более 21 тыс. кубометров нефтепродуктов. Это повлекло значительное загрязнение и вред окружающей среде.

Госсекретарь США Майк Помпео 6 июня сообщил, что Вашингтон готов оказать помощь России в устранении последствий разлива топлива, а также предложить консультации своих технических специалистов.

Как сообщают «Известия», на месте разлива топлива в Норильске уже извлечено 890 т нефтеводяной смеси. На данный момент специалистам уже удалось выставить несколько линий заграждений на реке Амбарная и ограничить распространение нефтепродуктов. Загрязненный грунт спасатели вывозят во временное хранилище.