Пушков упрекнул США в поддержке террористов в ответ на заявления Макфола

Москва, 6 июня. Российский сенатор Алексей Пушков упрекнул Вашингтон в поддержке терроризма в ответ на заявление экс-посла США Майкла Макфола.

Американский дипломат разместил на своем Twitter видеозапись, на котором группа вооруженных людей в форме полицейских без знаков отличия преграждают путь демонстрантам к Белому дому. Макфол призвал президента США Дональда Трампа принять соответствующие меры. Бывший посол считает, что такие действия правоохранителей не способствуют урегулированию конфликта.

«Это неправильно. Владимир Путин отправляет «маленьких зеленых человечков» чтобы аннексировать и оккупировать территории. Мы так не делаем», — написал Макфол.

В свою очередь, Пушков указал американскому дипломату на множество грубых нарушений международного права со стороны Вашингтона.

«Верно. Вы оккупируете целые страны, как это было в Ираке. Убиваете, принося хаос и рынки рабов, как в Ливии. Несете беспокойство в регионы, порождая таких террористов, как ИГ1 (запрещенная в РФ организация – Прим. ФАН). Поддерживаете джихадистов в борьбе с законным правительством, как в Сирии. И вы все еще говорите о России?», — отметил Пушков.

Весной 2014 года после государственного переворота на Украине в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров воссоединился с Россией. За возвращение в состав РФ проголосовало подавляющее большинство избирателей. Киевские власти и большинство стран Запада не признает волеизъявление крымчан. Украина считает полуостров своей «оккупированной» территорией.

Глава МИД РФ Сергей Лавров неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт навсегда.

«Тема закрыта раз и навсегда. Напомню, что речь идет о свободном, демократическом волеизъявлении жителей Крыма, которые сделали осознанный выбор в пользу мира и процветания», — цитирует российского дипломата RT.

1 Организация запрещена на территории РФ.