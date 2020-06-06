Легковушка пронеслась на боку в стиле «Форсажа» в Петербурге

Санкт-Петербург, 6 июня. На Московском проспекте в Петербурге произошло ДТП. Легковой автомобиль на высокой скорости пронесся боком по дороге. В Сети сравнивают кадры видеозаписи с аварией с отрывком из фильма «Форсаж».

Как сообщают в ГИБДД, в дорожном происшествии пострадали три машины — Nissan Qashqai, Mercedes и Audi. На опубликованных кадрах видно, что один из автомобилей пронесся на левом боку вдоль дороги. Несмотря на «кинематографический» эффект в стиле «Форсажа», сотрудники ГИБДД не увидели ничего особенного в таком полете легковушки.

«Просто физика. Металл по асфальту, трение очень маленькое. Потом на травку, травка сырая. Ничего сверхъестественного. Большая скорость, большая масса автомобиля, по инерции спокойненько проехал», — сообщают в ГИБДД.

Отмечается, что в ДТП никто не пострадал. Детали происшествия на данный момент выясняются правоохранительными органами.

Ранее стало известно, что два пешехода попали под колеса Hyundai на Большом проспекте Васильевского острова в Петербурге. Водитель не справился с управлением и на большой скорости вылетел на пешеходный переход. Судя по всему, он намеревался повернуть в стиле стритрейсеров, однако не рассчитал скорость или слишком поздно принял решение.