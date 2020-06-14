حصاد أخبار ليبيا في 13 حزيران/يونيو: الجيش الوطني الليبي يستعد لعمليات عسكرية ضد المرتزقة الأتراك ومالكيفيتش يوجه رسالة دعم لشوغالي

ليبيا. بدأت قوات الجيش الوطني الليبي بالاستعدادات لعمليات عسكرية ضد التدخل التركي في ليبيا. ومالكيفيتش يوجه رسالة دعم لشوغالي.

الجيش الوطني الليبي يستعد لعمليات عسكرية ضد المرتزقة الأتراك في ليبيا

وقال مدير إدارة التوجيه المعنوية بالقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية العميد خالد المحجوب، إن الجيش الوطني الليبي يستعد لعمليات عسكرية موجهة ضد التدخلات التركية ومرتزقة ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني.

وبحسب المحجوب، فإن قوات الجيش الوطني الليبي في تقدم يوميا، والمرتزقة "سيلقون مصيرا سيئا". وعلق أيضا على وصول مجموعة من الخبراء الأتراك، حيث أشار مدير إدارة التوجيه المعنوية بالقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، إلى أنهم خبراء ألغام. ويزعم المحجوب أن المتخصصين الأتراك وصلوا إلى مطار معيتيقة لتلغيم منطقة السدادة وتنظيم خط دفاعي.

مالكيفيتش يوجه رسالة دعم لعالم الاجتماع الروسي شوغالي الذي اختطفه مقاتلو حكومة الوفاق في ليبيا

كتب رئيس صندوق حماية القيم الوطنية في روسيا، ألكسندر مالكيفيتش، رسالة دعم لعالم الاجتماع الروسي مكسيم شوغالي الذي احتجزه إرهابيو حكومة الوفاق الوطني بشكل غير قانوني.

تنشر وكالة الأنباء الفيدرالية نص رسالة من رئيس الصندوق إلى زميله وصديقه:

"ماكس! كنت دائما مثالا للصبر والثبات لعائلتك وأصدقائك، والآن أصبحت رمزا للشجاعة للعديد من الروس. الملايين من الناس يعرفون الحقيقة حول تاريخك وقوتك وشجاعتك في روسيا وفي العالم. نعلم جميعا عن تلك التجارب الصعبة التي مررت بها. فاعلم: عائلتك وأصدقائك وعدد كبير من المواطنين الروس ينتظرون عودتك ويؤمنون بك. نعم! نحن نؤمن بعودتك ونحن في انتظارك. تماسك! آمل أن تصل إليك هذه الرسالة ".

مواجهات عنيفة بين إرهابيو حكومة الوفاق على الأراضي المحتلة

وقع اشتباك مسلح في منطقة باب بن غشير بين مجموعة مسلحة من مصراتة والسرية السادسة التابعة لمكتب الأمن المركزي بوسليم "مليشيا غنيوة" التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبي. ونتيجة لهذه المواجهة، فقد مقاتلو الجماعات المسلحة غير الشرعية التابعة لحكومة الوفاق عدة قتلى: سراج قريرة وسليم الشريف، وأصيب مقاتل آخر أيضا. كما أفادت وكالة الجماهيرية للأنباء "أوج".

ولم يحدد المصدر بالضبط سبب المواجهات بين عصابات "حكومة" فايز السراج العميلة والموالية لتركيا، لكن هذه ليست المرة الأولى. حيث أنه في كثير من الأحيان تجري بين المسلحين مواجهات مسلحة على الأراضي التي يسيطرون عليها، مما يعرض حياة وصحة السكان المدنيين الليبيين للخطر.

خبير: يجب النظر إلى المصالح الأمريكية في ليبيا من خلال الوضع في الولايات المتحدة

تحدث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن عقد مباحثات عبر الفيديو بشكل مغلق مع نظرائه الأوروبيين بشأن تسوية الأزمة الليبية يوم الاثنين في 15 يونيو/جزيران كما نقل موقع " Аdnki".

أكد الخبير العسكري بوريس بودوبريجورا أن ليبيا، مثل سوريا في الماضي، هي مسرح لصدام مصالح مختلفة للغاية. وبالتالي، فإن الولايات المتحدة مهتمة بتطوير نفوذها في المنطقة.

وقال بودوبريجورا "ليبيا هي واحدة من أكثر الدول الواعدة من حيث صادرات الطاقة وخاصة النفط. بالإضافة إلى ذلك، من الصعب تقدير دور ليبيا مع الأخذ في الاعتبار عامل الهجرة حيث أنه ما يقارب من 60٪ من المهاجرين من أفريقيا السوداء يمرون عبر الأراضي الليبية. وبالنسبة لبومبيو، لدي شعور بأن جميع أحداث السياسة الخارجية المتعلقة بالولايات المتحدة موجهة الآن لتحويل الانتباه عن جميع الأحداث الداخلية. وبالإضافة إلى ذلك، مباشرة بعد الوضع في سياتل، حيث استولى المتمردون على جزء من المدينة، يجري العمل على سلسلة كاملة من البيانات والوثائق المتعلقة بالسياسة الخارجية. يمكنني الآن بشكل مباشر تقييم المصالح الأمريكية في ليبيا أو أوروبا فقط من خلال الأحداث الداخلية التي تجري في الولايات المتحدة".

ووفقا لما قاله محاور وكالة الأنباء الفيدرالية، فإن الأحداث الأخيرة في أمريكا هي إلى حد كبير محاولة لإخراج دونالد ترامب من السباق الانتخابي، ويرجع تقييم الخبير إلى حقيقة أن جميع هذه الأحداث من صنع الإنسان إلى حد كبير وتهدف إلى "تحويل الأنظار بعيدا". منوها إلى أن آراء علماء السياسة الأمريكيين متوافقة حول تعرض ترامب لضربة خطيرة بسبب ما يحدث في أمريكا.