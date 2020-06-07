Сирия итоги за сутки на 7 июня 06.00: 15 человек пострадали при теракте в Хасаке, в Алеппо убит боевик «Дивизии аль-Хамза»

Сирия, 7 июня. При теракте на севере Хасаки пострадали 15 мирных жителей, включая двоих детей. В Идлиб прибыла колонна военной техники турецкой армии. В Алеппо неизвестные совершили нападение на высокопоставленного боевика «Дивизии аль-Хамза». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: стянули подкрепления и военную технику, а также обстреляли опорные пункты «Хайят Тахрир аш-Шам» на юге Идлиба.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: повысила стоимость хлеба, вызвав недовольство населения и обстреляла позиции правительственных сил в Идлибе.

«Демократические силы Сирии» (SDF): провели серию рейдов с обысками и арестовали семь человек, подозреваются в организации теракта в Хасаке.

«Сирийская национальная армия» (СНА): разогнала протестную акцию у своей штаб-квартиры и понесла потери в результате междоусобного конфликта в Алеппо.

ВС Турции: задержали боевика «Отрядов народной самообороны» в Хасаке; подтвердили гибель своего военнослужащего и перебросили колонну военной техники к наблюдательным пунктам в Идлибе.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1): подозревается в установке СВУ в Дейр-эз-Зоре.

Международная коалиция: направила конвой военной техники к одной из своих баз в Хасаке.

Провинция Алеппо

На севере провинции продолжаются столкновения между различными фракциями, входящими в состав протурецкой «Сирийской национальной армии». Утром в городе Африн был убит неизвестными боевик «Дивизии Султан Мурад». Как позднее передал источник в сети Twitter @NotWoofers, позже нападение было совершено в Аль-Бабе, где нападающие расстреляли автомобиль боевика «Дивизии аль-Хамза» — Гази ан-Насера. В момент нападения вместе с ним автомобиле находилась его жена и сестра, которые получили ранениям. Сам ан-Насер скончался. По информации портала Rojava Network, нападение на него совершили члены «Аль-Джебхат аш-Шамия», которая, как и «Дивия аль-Хамза» входит в состав «Сирийской национальной армии».

Издание North Press сообщило, что позднее в Африне мирное население собралось для протестной акции у штаб-квартиры СНА и потребовали привлечь к ответственности виновных в преступлениях против мирного населения. В ответ боевики разогнали жителей, избив их резиновыми дубинками. Всего, по данным Центра документации по нарушениям в Сирии, с марта 2018 года боевики «Сирийской национальной армии» арестовали 6420 человек только в кантоне Африн. 28 мая жители Африна сумели добиться от «Дивии аль-Хамза» освобождения восьми незаконно удерживаемых в тюрьме женщин, над которыми боевики измывались

Провинция Дейр-эз-Зор

Три человека получили ранения в результате взрыва заминированного мотоцикла в городе Гараниж. Как передал портал Deir Ezzor, транспортное средство припарковали у КПП боевиков «Демократических сил Сирии». В установке СВУ в мотоцикл подозревают террористов запрещенного в РФ «Исламского государства»1. Курдские боевики также возлагают на них ответственность за установку бомбы, которая накануне убила мирного жителя в поселке Аль-Кашкая. Позднее неизвестные боевики совершили вылазку в город Аль-Бусейра, где установили самодельную бомбу в автомобиль курдских боевиков, но при взрыве никто не пострадал.

Провинция Идлиб

В Минобороны Турции подтвердили смерть турецкого солдата в результате атаки неизвестных лиц на бронированный медицинский автомобиль в Идлибе. Личность погибшего солдата установлена, им был сержант пехоты Эрджан Зенгин. Как указано в заявлении ведомства, по выявленным целям напавших был открыт ответный огонь. Пока ни одна группировка на взяла на себя ответсвенность за нападение.

По информации портала Sentry Syria, утром беспилотник сирийской армии провел разведку в воздушном пространстве над поселком Ад-Дана над позициями террористов «Хайят Тахрир аш-Шам». Поздне агентство Rojava Network сообщило, что в провинцию прибыли колонны тяжелой военной техники САА.

Приближенные к боевикам «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» медиаактивисты сообщили, что боевикам якобы удалось отразить две попытки наступления сил Сирийской Арабской Армии у склонов гор Джебель Шахшабу. Позднее боестолкновения отмечались в районе населенных пунктов Фулайфил, Хорш-Бенин и Сальхия, где сирийские военнослужащие подвергли обстрелу из минометов укрепления боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» в ответ на севрию провокаций с их стороны.

Армия Турция также направила в провинцию тяжелую технику и грузовики с материально-техническим обеспечением. Днем новостной портал Step News передал, что в Идлиб зашла колонна военной техники, после чего направилась к наблюдательным пунктам армии Турции на юге провинции.

Провинция Ракка

Новостной портал Anadolu передал, что один боевик «Отрядов народной самообороны» был арестован днем сотрудниками военной полиции провинции Шанлыурфа и города Тель Абъяд при попытке спровоцировать пожар в сельскохозяйственных угодьях к северу от города. Арестованного также обвинили в в шпионаже на территории операции «Источник мира» в пользу курдских бандгрупп.

Как сообщает агентство Anna News, в Тель Абъяде прошли массовые демонстрации курдского населения. Демонстранты попробовали поджечь КПП боевиков «Сирийской национальной армии» и позднее собрались у штаб-квартиры группировки с требованием освободить всех незаконно арестованных.

Провинция Хасака

В зоне контроля «Сирийской национальной армии» прогремел мощный взрыв. Как передает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), утром в поселке Тель-Халаф взорвался заминированный автомобиль, убив восемь человек, среди которых было двое детей. Еще семь мирных жителей были ранены. Министерство обороны Турции возложило ответственность за теракт на боевиков «Отрядов народной самообороны». Их также обвиняют в минировании автомобиля, взрыв которого накануне ранил трех человек у здания госпиталя в городе Рас аль-Айн.

По данным портала Alkhabour, боевики «Демократических сил Сирии» провели рейд в поселке Дашиша. После серии обысков в домах у местных жителей, боевики заключили под стражу несколько мужчин, которых обвинили в пособничестве террористами «Исламского государства».

Жители города Аш-Шаддади вышли на протестную акцию у штаб-квартиры «Демократических сил Сирии». Недовольство местных вызвало убийство курдскими боевиками молодого человека. Как сообщает источник портала Furat Post, боевики задержали юношу на блокпосте, однако он попытался оказать сопротивление при аресте и по нему был открыт огонь на поражение. К протесту присоединились жители окрестных поселений Зана аш-Шаркия, Аль-Баджари и Аль-Харар, которые потребовали от курдских бандформирований покинуть город.

1 Организация запрещена на территории РФ.