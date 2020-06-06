Захарова анонсировала ответные меры РФ на высылку российских дипломатов из Чехии

Москва, 6 июня. Россия предпримет ответные меры в отношении Чехии, власти которой ранее выслали двух российских дипломатов. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Конечно, будут ответные меры. Конечно, это все будет учтено в выстраивании отношений с этим государством, не может быть другого решения», — пояснила Захарова.

Она также добавила, что власти Чехии нанесли целенаправленный удар по российско-чешскому сотрудничеству. Одним из таких ударов стал демонтаж памятника маршалу СССР Ивану Коневу в Праге, а также другие странные инциденты.

«Вот эти все мифы относительно появления неких ядов, которые якобы провозились представителями российских загранучреждений, и многое- многое другое - похабное, пошлое, отвратительное», — добавила Захарова эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

Напомним, 5 июня стало известно, что власти Чехии объявили персонами нон грата двух сотрудников российского посольства в Праге.