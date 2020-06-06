ЛНР итоги 1–6 июня: Пасечник отменил повышенную готовность армии ЛНР

Луганск, 6 июня. Украинские силовики на текущей неделе не открывали огонь по территории ЛНР. В связи с этим глава республики Леонид Пасечник снизил режим повышенной боевой готовности. Сейчас Народная милиция переведена в состояние постоянной боевой готовности. Дайджест новостей Луганской Народной Республики — в материале Федерального агентства новостей.

В ЛНР закрепили за русским языком статус единственного государственного

Парламент Луганской Народной Республики внес поправки в конституцию ЛНР, которые закрепляют за русским языком статус единственного государственного. Ранее в ЛНР было два государственных языка – русский и украинский. Изменения в конституцию были внесены на очередном заседании Народного совета.

Ситуация с коронавирусом стабилизировалась в ЛНР

Ситуацию с коронавирусом в ЛНР удалось стабилизироваать, сейчас по данным минздрава она находится под контролем правительства и медиков. Всего в республике выявлены более 420 заболевших, девять человек скончались.

Волонтеры ЛНР помогли более 1 тысяче человек на самоизоляции

Активисты общественного движения «Мир Луганщине» с начала апреля помогли более чем тысяче жителям ЛНР, находящимся на самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса. К акции присоединились депутаты народного совета, работники территориальных исполкомов, депутаты молодежного парламента и активисты всех проектов движения.

В ЛНР завели дело против 9 украинских силовиков, подозреваемых в обстрелах в Донбассе

Следователи министерства госбезопасности Луганской Народной Республики возбудили уголовное дело против девяти украинских силовиков, причастных, по версии ведомства, к обстрелам территории республики и гибели ополченцев и мирных жителей Донбасса. Список опубликован на сайте МГБ ЛНР, в нем девять фамилий. В отношении данных лиц начато уголовное производство.

Глава ЛНР почтил память погибших при авиаударе по Луганской администрации

Глава ЛНР Леонид Пасечник во вторник почтил память погибших в результате авиаудара украинских силовиков по Луганской областной администрации 2 июня 2014 года, в результате которого восемь человек погибли, почти 30 получили осколочные ранения. После церемонии глава республики встретился с родственниками погибших и теми, кто был ранен.

В ЛНР вспоминали детей, погибших от обстрелов в Донбассе

Погибших в результате конфликта в Донбассе детей вспоминали на этой неделе в Луганской народной республике. В день защиты детей представители власти и жители ЛНР несли цветы и игрушки к памятнику «Погибшим детям Луганщины». С 2014 года от обстрелов территории республики погибли 34 ребенка, 85 – стали инвалидами.