Синоптики пообещали россиянам «капризное» лето

Москва, 6 июня. Погода в России нынешним летом будет переменчивой. Об этом рассказал глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, температурные контрасты будут особенно заметны на Урале.

«Этим летом на территории России, в особенности на Урале, прогнозируется перемещение воздушных масс не с запада на восток, а с юга на север и с севера на юг. Из-за этого будет происходить частая смена погоды, будут как жаркие и сухие дни, так и холодные и дождливые», — цитирует Вильфанда РИА Новости.

Он добавил, что такая переменчивость связана со сменой климата по всей планете. По словам синоптика, Землю ожидает увеличение ливней, ураганов и гроз. На протяжении двадцати лет эти показатели увеличились вдвое. В то же время, климатические изменения могут позитивно сказаться на урожайности.

Ранее Всемирная организация здравоохранения предупредила, что жаркая погода не снижает риск заразитесь COVID-19. Поэтому следует неукоснительно соблюдать меры безопасности.

«Все страны <…> должны продолжать выявлять и проверять все подозрительные случаи, изолировать и лечить подтвержденные случаи и отслеживать все контакты, поощрять безопасные методы гигиены и респираторный этикет, защищать работников здравоохранения и увеличивать возможности своей системы здравоохранения», — сказала глава организации Мелита Вуйнович.

Также сообщалось, что 6 июня на Москву опустился сильный туман.

Газета «Известия» передает, что в столице было дождливо и прохладно. Схожие погодные условия наблюдались в Твери, Калуше, в Саратове, Владивостоке и некоторых районах Забайкалья.