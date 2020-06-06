Подлодки Северного флота провели учебные «дуэли» в Баренцевом море

Москва, 6 июня. Атомные и дизель-электрические подводные лодки Северного флота ВМФ РФ провели учения в акватории Баренцева моря. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Подводники отработали плавание и маневрирование в различном диапазоне глубин, слежение друг за другом, отрыв от преследования и условное уничтожение противника», — говорится в сообщении.

Задействованные в маневрах подлодки осуществили торпедные стрельбы в дуэльном варианте. Подлодки выпустили по условному противнику по паре учебных торпед. После завершения маневров подводные лодки вернулись в пункты постоянного базирования.