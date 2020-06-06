США, Франция и Саудовская Аравия поддержали Каирскую декларацию по Ливии

Каир, 6 июня. Ряд государств одобрило Каирскую декларацию, направленную на урегулирование конфликта в Ливии. Инициативу Египта поддержали США, Франция и Саудовская Аравия.

Посольство США в Ливии отметило, что Вашингтон приветствует усилия Египта, а также других сторон, которые поддерживают диалог под эгидой ООН и подписание декларации об установлении режима прекращения огня.

«США с интересом наблюдает, как политические голоса находят свое выражение в Ливии. Мы с нетерпением ждем того, что эти голоса объединятся в искренний национальный политический диалог сразу же после возобновления переговоров «5+5», организованных МООНПЛ (Миссия ООН по поддержке в Ливии. — Прим. ФАН), по поводу условий прекращения огня», — сообщает американское диппредставительство у себя в Twitter.

Инициативу Египта поддержали и во Франции. Как отмечает французский телеканал 218TV, Париж заявил о поддержке Каирской декларации, а также о необходимости возобновления политического процесса в Ливии.

Также план урегулирования одобрили и в Эр-Рияде. Министерство иностранных дел Саудовской Аравии разместило заявление, в котором поприветствовало египетскую инициативу. Саудовские дипломаты подчеркивают, что королевство поддерживает все международные усилия по прекращению боевых действий в североафриканской стране.

Напомним, что Каирская декларация была сформирована во время встречи президента Египта Абдул-Фаттаха Ас-Сиси с председателем Палаты представителей Ливии Агилой Салехом и командующим ЛНА Халифой Хафтаром. Инициатива призывает международное сообщество оказать давление на внешних игроков, чтобы они вывели из Ливии иностранных наемников, а также распустили вооруженные формирования и передали их вооружение Ливийской национальной армии (ЛНА), которая возьмет на себя функции по обеспечению безопасности. В основе декларации также лежит деятельность по возвращению государственности в Ливии, а также восстановления всех ее национальных институтов.