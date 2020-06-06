Сирия, 6 июня. Подконтрольный боевикам «Хайят Тахрир аш-Шам» совет шуры резко повысил цены на хлеб в Идлибе. В Алеппо жители протестуют против произвола протурецких сил. «Демократические силы Сирии» провели рейд в Хасаке, арестовав 7 человек. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: ведут огонь из минометов по опорным пунктам «Хайят Тахрир аш-Шам» на юге Идлиба.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: повысила стоимость хлеба, вызвав недовольство населения в Идлибе.

«Демократические силы Сирии» (SDF): провели серию рейдов с обысками и арестовали семь человек в Хасаке.

«Сирийская национальная армия» (СНА): разогнала протестную акцию у своей штаб-квартиры в Алеппо.

ВС Турции: задержали боевика «Отрядов народной самообороны» при попытке поджога в Хасаке.

Провинция Алеппо

Издание North Press передает, что в городе Африн мирное население собралось для протестной акции против противоправных действий боевиков «Сирийской национальной армии». Участники демонстрации, которая началась в деревне Тель-Сусан, собрались у штаб-квартиры боевиков в Африне и потребовали привлечь к ответственности виновных в преступлениях против мирного населения. В ответ боевики разогнали жителей, избив их резиновыми дубинками. По информации агентства, местные жители регулярно подвергаются пыткам и незаконным задержаниям, боевики выселяют их из домов и грабят. 28 мая в городе Африн местные жители добились от боевиков «Дивизии аль-Хамза» освобождения из тюрьмы восьми женщин, которых незаконно удерживали под стражей. Боевики отняли у арестованных женщин одежду и измывались над ними. Всего, по данным Центра документации по нарушениям в Сирии, с марта 2018 года протурецкие боевики арестовали 6420 человек только в кантоне Африн.

Провинция Идлиб

В районе поселения Хорш-Бенин продолжаются затяжные бои. Согласно данным портала Ufuk, сирийские военнослужащие отрыли огонь из минометов по опорным пунктам «Хайят Тахрир аш-Шам». Обстрелу также были подвергнуты позиции боевиков у деревни Рувейха.

Как передает ливанский новостной портал Al Nour, в зоне контроля «Хайят Тахрир аш-Шам» местные жители устроили сидячие забастовки из-за повышения цен на хлеб. Местные пекарни также были обложены повышенным налоговым сбором. Подконтрольный боевикам совет шуры повысил цену на хлеб с 500 сирийский лир сразу до 600. Стоит отметить, что резкое повышение цен на продукты первой необходимости для жителей оккупированных террористами поселений может стать непомерным.

Провинция Ракка

Новостной портал Anadolu сообщает, что боевик «Отрядов народной самообороны» был арестован сотрудниками военной полиции провинции Шанлыурфа и города Тель Абъяд при попытке спровоцировать пожар в сельскохозяйственных угодьях к северу от города. Также ему предъявили обвинения в шпионаже на территории операции «Источник мира» в пользу курдских бандгрупп.

Как передает агентство Anna News, массовые демонстрации курдского населения прошли в городе Тель Абъяд на фоне череды похищений, совершенных поддерживаемой Турцией «Сирийской национальной армией». Демонстранты попробовали поджечь КПП боевиков и позднее собрались у штаб-квартиры так называемой военной полиции СНА и потребовали освобождения заключенных.

Провинция Хасака

По информации агентства Masar Pres Net, «Демократические силы Сирии» провели серию рейдов с обысками в поселке Аль-Сур, Маркада, а также у границы Ирака. Боевики задержали семь человек, подозреваемых в пособничестве террористам «Исламского государства»1. Позднее главарь группировки Мазлум Адби (Кобани) отчитался в своем аккаунте в сети Twitter об успехе контртеррористической операции в провинции, в ходе которой уже было задержано два десятка человек, которые якобы приняли участие в организации терактов и нападениях на мирное население и членов SDF.

1 Организация запрещена на территории РФ.