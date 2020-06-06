США предложили России помощь в ликвидации разлива топлива в Норильске

Вашингтон, 6 июня. Глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что американская сторона готова помочь России в ликвидации последствий разлива дизельного топлива в Норильске.

Госсекретарь США выразил сожаление в связи с данным инцидентом, отметив, что американская сторона готова техническую и экспертную помощь для ликвидации последствий аварии.

«Печально слышать о разливе топлива в Норильске. Несмотря на наши разногласия, Соединенные Штаты готовы помочь России в ликвидации последствий аварии», — написал Помпео на своей странице в Twitter.

Напомним, 29 мая на ТЭЦ-3 «Норильско-Таймырской энергетической компании» произошла разгерметизация резервуара и разлив дизельного топлива. Более 17 тысяч тонн дизельного топлива вылились на дорогу к ТЭЦ-3, которая обеспечивает Норильск и ближайшие города электроэнергией, теплом и водой. Кроме того, нефтепродукты проникли в почву и попали в реки Амбарная и Пясино, которые впадают в Карское море.

На территории Красноярского края был объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. По предварительным данным, причиной аварии стало потепление в условиях вечной мерзлоты, из-за которого сдвинулись опоры под топливными цистернами.