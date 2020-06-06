Лена Миро уличила в пьянстве «домработницу» Водянову и ее богатого мужа

Москва, 6 июня. Скандально известный блогер Лена Мира назвала супермодель Наталью Водянову «домработницей». По ее мнению, Водянову и ее возлюбленного Антуана Арно «связывает лишь алкоголь».

Прочитав интервью Водяновой одному модному журналу, Лена Миро назвала российскую модель «натуральной домработницей».

«На карантине Наталья наконец призналась, чем она занимается. Кухня, дети, готовит суши. То есть, по факту Наталья — натуральная домработница. Не жена, а женщина, которая живет 10 лет в доме мужчины с детьми», — пишет блогер.

Миро утверждает, что Водянова это всего лишь прикрытие для Арно, который по мнению блогера, является геем.

«Сейчас ясно вижу, что Водянова — просто приятная домработница в доме мужчины-гея», — заявила скандальный блогер.

По ее мнению, Наталья Водянова вынуждена выполнять все прихоти богатого француза: готовить, выпивать с ним и рожать ему детей. Ранее Миро уже писала про «бытовой алкоголизм» звездной пары. Модель отреагировала на дерзкое заявление, отметив, что «хряпнет с мужем» за здоровье блогерши.

В апреле сообщалось, что Наталья Водянова внезапно призналась в любви известному американскому журналисту Дереку Бласбергу.

На днях Лена Миро раскритиковала российскую модель и телеведущую Светлану Бондарчук. По мнению блогера, у девушки были все возможности сделать себе имя на фундаменте своей деятельности, а не на «хлипкой основе» брака с известным режиссером.