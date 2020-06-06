Рудковская, Плющенко и Гном Гномыч показали забавный танец с очками

Москва, 6 июня. Российский продюсер Яна Рудковская, а также ее супруг Евгений Плющенко и их сын по прозвищу Гном Гномыч порадовали подписчиков новым развлекательным видеороликом.

На кадрах видеоролика запечатлен российский фигурист, а также его супруга их семилетний сын Александр, которые все вместе исполняют модный танец в солнцезащитных очках.

«Семейный день — семейные танцы. Евгений Плющенко и Гном Гномыч. P. S. Попробуйте танцы с очками. Оказалось, весьма непросто», — подписала видеоролик Рудковская.

Стоит отметить, что Плющенко и Рудковская регулярно публикуют в соцсетях подобные развлекательные видеоролики. В съемках таких видео принимает участие вся семья. Некоторые видеоролики достигают небывалой популярности. Так, ранее в Сети стал вирусным ролик, на котором Плющенко и Рудковская зажигают под хит Аллы Пугачевой.

До этого Рудковская опубликовала шуточный ролик, на котором Плющенко якобы выставляет ее с чемоданами за дверь за то, что она чихнула.

На видео семейная пара будто бы разговаривают голосами Совы и Винни-Пуха из советского мультфильма. Выгнав Рудковскую за дверь, Плющенко начинает эмоционально праздновать свое одиночество, а за кадром играет композиция Юрия Антонова «Мечта сбывается».