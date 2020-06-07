Петербург может потерять Лесотехнический университет. ФАН-ТВ

Сотрудники петербургского Лесотехнического университета не на шутку опасаются слияния с Университетом промышленных технологий и дизайна. На осенней конференции весь ее ученый совет высказался категорически против подобного эксперимента. Но уже весной, в период пандемии, когда учебные заведения перешли на онлайн работу, в приложении Zoom прошла еще одна конференция, участники которой проголосовали «за».

«Инициатор этих действий — нынешний ректор Лесотехнической академии. Он понимает, что на следующий срок он не переизбирается, и он пытается завести Лесотехническую академию под текстильный университет. И тем самым назначиться туда проректором», — делится мнением депутат Госдумы VII созыва Евгений Марченко.

По словам депутата, действия ректора угрожают вузу полным исчезновением. Вместо самостоятельного университета, входящего в пятерку старейших вузов России, Петербург может получить лесотехнический факультет на базе непрофильного университета.

Почти четверть территории России покрыта лесами, и полноценный автономный вуз для подготовки кадров стране необходим. На данный момент именно Лесотехническая академия обладает самыми комплексными базами знаний.

«Весь профессорско-преподавательский состав лесных вузов России проходил обучение в Лесотехническом университете. Лесотехнический университет имеет весь комплекс научных направлений и рабочих программ, которыми щедро делимся со всей Россией», — подчеркивает член ученого совета лесотехнического университета Анатолий Селиванов.

Сам ректор Юрий Беленький отрицает всякую причастность к подобного рода толкам, и утверждает, что ни о какой конференции в Zoom не слышал.

«Я такой не знаю информации. Я не владею такой информацией. Никак не могу прокомментировать, потому что таких вопросов не стоит, и таких задач не стоит. И никогда не стояло», — заявляет ректор.

Преподаватели же уверены: Беленький хочет развалить университет. По их мнению, среди предполагаемых причин есть и меркантильный интерес. В частности, по их словам, для сокрытия некоторых финансовых интересов ректору необходимо лишить вуз самостоятельного юридического лица.