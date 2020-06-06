В России будет создана Национальная база генетической информации

Москва, 6 июня. Президент России Владимир Путин поручил правительству создать Национальную базу генетической информации. Соответствующий документ размещен на сайте Кремля.

Отмечается, что кабинет министров и Курчатовский институт должны совместно обеспечить работу информационно-аналитической системы хранения и обработки генетических данных. Согласно документу, со следующего года на реализацию этих задач будут выделяться средства из бюджета. Президент назначил ответственными за реализацию проекта премьер-министра Михаила Мишустина и главу Курчатовского института Александра Благова.

Также Владимир Путин дал и другие поручения в области исследования генетики. В частности, он поручил создать оборудование, которое бы позволяло проводить исследования мирового уровня. Глава государства отметил, что необходимо сформировать систему контроля в сфере генетики.

«Мы хорошо понимаем, какой огромной силой обладают генетические технологии. Поэтому необходимо выстроить систему контроля за их использованием. Вместе с участниками программы найти баланс между свободой научного поиска, технологического развития и интересами людей, защитой их интересов, вопросами этики», — заявил Путин.

Как передают «Известия», в прошлом месяце президент заявил о необходимости развития высоких технологий для РФ. Владимир Путин назвал искусственный интеллект, беспилотную технику, генетику, медицину и образование составляющими базы, на которой будет развиваться государство. Глава государства отмечал, что в сфере высоких технологий стоит обращать внимание не только на успехи других стран, но и на те достижения, которые были достигнуты прошлыми поколениями.