В МИД РФ рассчитывают на прекращение огня в Ливии с 8 июня

Москва, 6 июня. Россия надеется, что благодаря каирской инициативе стороны конфликта в Ливии прекратят вооруженное противостояние с 8 июня. Об этом заявил заместитель главы МИД России Михаил Богданов.

«Важно, чтобы была позитивная реакция тех внутриливийских сил, к которым она - эта инициатива - обращена. Поэтому мы надеемся, что в Триполи и Правительство национального согласия, и Высший государственный совет рассмотрят внимательно содержание этой инициативы, и будет реализовано главное ее положение — прекращение огня с шести утра 8 июня», — пояснил дипломат.

Напомним 6 июня в Каире состоялась встреча с участием президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси, командующего Ливийской национальной армией маршалом Халифой Хафтаром и главой Палаты представителей Ливии Агила Салеха. Позднее президент Египта заявил, что по итогам встречи была согласована новая инициативе, которая предполагает прекращение огня в Ливии с 8 июня.