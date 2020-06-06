Карантинная закупка. Семеновский муниципальный округ. Петербург. ФАН-ТВ

В ежедневном шоу «Карантинная закупка» корреспонденты ФАН проверяют полки магазинов, чтобы узнать, где спекулируют на эпидемии.

На этот раз мы отправляемся в Семеновский муниципальный округ Адмиралтейского района Петербурга. Здесь расположен знаменитый Театр юного зрителя и Витебский вокзал, старейший в Северной столице. Посмотрим, отразилось ли это соседство на радушии местных торговцев.

Если и вы хотите узнать, каких товаров недостаточно или в избытке именно в вашем районе, принимайте участие в опросе ФАН: