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ФАН-ТВ

Карантинная закупка. Семеновский муниципальный округ. Петербург. ФАН-ТВ

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В ежедневном шоу «Карантинная закупка» корреспонденты ФАН проверяют полки магазинов, чтобы узнать, где спекулируют на эпидемии.

На этот раз мы отправляемся в Семеновский муниципальный округ Адмиралтейского района Петербурга. Здесь расположен знаменитый Театр юного зрителя и Витебский вокзал, старейший в Северной столице. Посмотрим, отразилось ли это соседство на радушии местных торговцев.

Если и вы хотите узнать, каких товаров недостаточно или в избытке именно в вашем районе, принимайте участие в опросе ФАН:

 

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