Седокова взбудоражила подписчиков фото из ванной

Москва, 6 июня. Певица Анна Седокова опубликовала у себя в Instagram фотографию из ванной комнаты. Подписчики знаменитости оценили ее пышные формы.

На снимке 37-летняя экс-участница «ВИА Гры» позирует в нижнем белье, приложив указательный палец к губам. Поклонники знаменитости не могли не отметить ее бюст, который выглядывал из чашечек ее телесного топа.

«Просто секс-бомба», — пишет vladgk95. «Ух какая сексуальная», — отметила kristina_sergeevna_69. «Анечка, ты космос», — восхищается знаменитостью volskayayu. «Ну это просто hot», — прокомментировала bul_gacova. «Прекрасная легкая эротика, порадовали в выходной день!» — благодарит andeishifo. «Хватит сводить с ума мужиков!» — призвал sura_coss555.

Недавно Седокова сообщала, что купила вторую квартиру. При этом знаменитость еще не успела погасить ипотеку за свое первое жилье. Ранее она признавалась, что в 2018 году дела у нее шли не очень хорошо. Для того, чтобы собрать средства на первый взнос, Седоковой пришлось закладывать украшения и занимать деньги у друзей.

Также экс-участница «ВИА Гры» Анна Седокова не смогла сдержать слез, рассказывая об изменах своего бывшего мужа, футболиста Валентина Белькевича. О подробностях личной жизни звезда впервые поведала в своей книге «Я сильная, я справлюсь».