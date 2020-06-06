Седокова взбудоражила подписчиков фото из ванной

Москва, 6 июня. Певица Анна Седокова опубликовала у себя в Instagram фотографию из ванной комнаты. Подписчики знаменитости оценили ее пышные формы.
На снимке 37-летняя экс-участница «ВИА Гры» позирует в нижнем белье, приложив указательный палец к губам. Поклонники знаменитости не могли не отметить ее бюст, который выглядывал из чашечек ее телесного топа.
«Просто секс-бомба», — пишет vladgk95.
«Ух какая сексуальная», — отметила kristina_sergeevna_69.
«Анечка, ты космос», — восхищается знаменитостью volskayayu.
«Ну это просто hot», — прокомментировала bul_gacova.
«Прекрасная легкая эротика, порадовали в выходной день!» — благодарит andeishifo.
«Хватит сводить с ума мужиков!» — призвал sura_coss555.
Недавно Седокова сообщала, что купила вторую квартиру. При этом знаменитость еще не успела погасить ипотеку за свое первое жилье. Ранее она признавалась, что в 2018 году дела у нее шли не очень хорошо. Для того, чтобы собрать средства на первый взнос, Седоковой пришлось закладывать украшения и занимать деньги у друзей.
Также экс-участница «ВИА Гры» Анна Седокова не смогла сдержать слез, рассказывая об изменах своего бывшего мужа, футболиста Валентина Белькевича. О подробностях личной жизни звезда впервые поведала в своей книге «Я сильная, я справлюсь».