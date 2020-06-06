Россия поддержала инициативу по перемирию в Ливии с 8 июня

Москва, 6 июня. Россия рассчитывает, что в Ливии с 6 утра 8 июня будет введено перемирие, которое было предложено на переговорах ливийской делегации с президентом Египта в Каире. Об этом сообщил Михаил Богданов, специальный представитель президента России по Ближнему Востоку, заместитель главы МИД России, пишут РИА Новости.

По итогам переговоров в Каире было принято решение о разрешении кризиса в Ливии путем политического диалога. Участие в них приняли ливийская делегация, в состав которой вошли председатель Палаты представителей Агила Салех и главнокомандующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, с египетской стороны — президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси. Стороны призвали к остановке боевых действий и разоружении бандформирований.

Богданов, говоря об итогах встречи, отметил, что детали выдвинутых предложений следует изучить «с точки зрения их практической реализации».

«Поэтому очень важно, чтобы была позитивная реакция тех внутриливийских сил, к которым она — эта инициатива — обращена. Поэтому мы надеемся, что в Триполи и Правительство национального согласия, и Высший государственный совет рассмотрят внимательно содержание этой инициативы, и будет реализовано главное ее положение — прекращение огня с 6 утра 8 июня», — пояснил дипломат.

Замглавы МИД также выразил надежду, что работа по ливийской проблематике будет вестись по нескольким направлениям. В их число вошли сотрудничество в рамках формата «5+5», взаимодействие в экономической сфере (объединение главных экономических органов и институтов), а также работа на новых основах политической власти.

«То есть, формирование нового Президентского совета, правительства, которые эффективно представляли бы голос ливийского народа в трех исторических частях этой страны», — добавил он, подчеркнув, что это позволило бы сохранить суверенитет Ливии.

Михаил Богданов указал на необходимость назначения нового спецпредставителя генсека ООН по Ливии, о чем ранее заявил президент Египта. Эти процессы, по его словам, должны проходить под эгидой ООН, учитывая итоги берлинской конференции.

«Мы обратили внимание, что на эту пресс-конференцию в Каире были приглашены послы целого ряда стан, в том числе постоянных членов СБ ООН, естественно, и новый российский посол, а также послы других стран, которые занимают очень конструктивную позицию по ливийскому урегулированию», — подытожил он.

В субботу, 6 июня, в Каире состоялась встреча президента Египта с делегацией из Ливии. Участники переговоров призвали к перемирию на ливийской территории с 6 утра 8 июня, а также выдвинули ряд предложений по урегулированию кризиса. Итоги встречи поддержали Объединенные Арабские Эмираты.