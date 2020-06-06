Ученые назвали витамин, которого не хватает пациентам с коронавирусом

Москва, 6 июня. Голландские ученые заявили, что витамин К может облегчить течение болезни у пациентов с подтвержденным коронавирусом.

Специалисты проанализировали истории болезней пациентов и сделали выводы. Выяснилось, что у больных с коронавирусом в тяжелом форме не хватало в организме витамина К.

Пока клинических испытаний влияния витамина К на пациентов с COVID-19 не проводилось. Но ученые рекомендуют принимать витамины и следить за своим рационом.

Витамин К1 содержится в шпинате, брокколи, чернике. Витамин К2 можно найти в твердых сырах и соевых бобах, пишет издание РИАМО.

При этом для сохранения витаминов овощи нужно готовить в пароварке. При другом способе приготовления полезные свойства овощей исчезают.

Ранее агроном Михаил Воробьев дал советы, какие фрукты и овощи безопасно покупать в июне. По его мнению, помидоры и огурцы, которые привезли с юга России, уже можно есть.

А вот от импортных фруктов стоит отказаться, поскольку в них могут содержаться нитраты и другие химические вещества.