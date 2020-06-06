Как Греция и Турция развернули противостояние в небе над Эгейским морем

Очередной виток обострения отношений между Грецией и Турцией побудил автора Telegram-канала «Крылья войны» вспомнить о том, что происходило между этими странами в воздухе Эгейского моря.

Извечный спор

«Эгейский вопрос» — комплекс взаимосвязанных спорных вопросов между Грецией и Турцией относительно суверенитета и смежных прав в акватории Эгейского моря и воздушного пространства над ним.

В свое время страны провели делимитацию территориальных вод в Эгейском море и обе стороны определили их ширину как 6 морских миль. Так считается и по сей день. Однако Греция в одностороннем порядке в соответствии с Указом Президента №6/18 от сентября 1931 года «Об определении размера территориальных вод для потребностей авиации и воздушной полиции», определила воздушное пространство своих границ в 10 морских миль.

Позже мировым сообществом была принята Чикагская конвенция 1944 г. о гражданской авиации, где сказано, что каждое из государств имеет полное право только на то воздушное пространство, которое существует над сухопутными районами и территориальными водами таких государств. Кроме этого, мировое сообщество утвердило Устав Международной организации гражданской авиации (ИКАО) от 1948 года, содержащий обязательные определения, из которых следует, что обе зоны — морская и воздушная, — должны совпадать по размеру.

То есть Греция стала уникальной страной, у которой воздушные границы не совпадают с морскими границами.

Стоит отметить, что Афины свободно использовали свои 10 миль и не получали за это осуждения со стороны других стран, в том числе и Турции. По утверждению Греции, даже аэронавигационные карты Анкары включали внешние границы греческого воздушного пространства в 10 морских миль. Так продолжалось 44 года.

В 1975 году после конфликта на Кипре, Турция взяла курс на дальнейшее ухудшение отношений с Грецией и отказалась признать внешние 4 мили воздушного пространства за своими соседями, ссылаясь на Устав ИКАО, о котором не вспоминала более сорока лет. Турецкие ВВС начали интенсивно и на постоянной основе «вторгаться» в воздушное пространство Афин в пределах этих 4 миль, а затем и дальше в законные, с точки зрения международного права, 6 миль.

С этого момента греческие ВВС стали так же на постоянной основе поднимать свои истребители для сопровождения и выдворения турецких самолетов за пределы 10-мильной зоны. На дипломатическом уровне Греция докладывала в ООН о нарушениях своего воздушного пространства турецкими ВВС и опротестовывала правила Устава ИКАО тем, что 10 миль воздушного пространства были закреплены законодательно гораздо раньше вступления Устава в силу.

Проблема «Эгейского вопроса» стала еще острее в момент вступления в действие Конвенции ООН по морскому праву в 1994 году. Данная Конвенция позволяет странам, которые ее ратифицировали, расширить свои территориальные воды до 12 морских миль. Греки ратифицировали вышеуказанную Конвенцию 31 мая 1995 года и с тех пор претендуют на расширение своих морских границ, соответственно расширив и воздушное пространство над этими водами. Национальное собрание Турции, в свою очередь, 8 июня 1995 года приняло резолюцию, в которой обозначило право турецкого правительства на применение военной силы, в том случае, если Греция будет осуществлять Конвенцию по морскому праву.

Так появилась угроза casus belli (формальный повод для объявления войны). Из-за этого Афины не расширяют свои морские границы в этом регионе, хотя имеют на это полное право. Кроме этого, Турция в числе тех немногих стран, которые не подписали Конвенцию, однако начиная с 1964 года расширяла границы своих территориальных вод в Черном и Средиземном морях до тех же 12 миль.

Теперь правительство Греции преподносит свое право на 10 миль воздушного пространства в противовес угроз Анкары.

Происходящее непосредственно в небе

Летчики обеих стран единственные в мире, кто уже более тридцати лет, на периодической основе, демонстрируют всему миру настоящие воздушные дуэли с реальным захватом целей системой наведения, с боевой нагрузкой, с применением ракет по самолетам и впечатляющей воздушной акробатикой. Иногда такие «военные игры» приводили к гибели летчиков.

Десятки тысяч нарушений воздушного пространства Греции за все прошедшие годы разбирать нет смысла, но можно остановиться на самых «громких» происшествиях в небе над Эгейским морем:

— 18 июня 1992 года греческий «Мираж», ввязавшийся в дуэль с двумя турецкими F-16 на малой высоте над островом Айос-Эфстратиос, разбился, пилот Николаос Сиалмас погиб.

— 8 октября 1996 года в греческом воздушном пространстве недалеко от острова Хиос потерпел крушение турецкий F-16. Один из летчиков, Осман Чилекли, успешно катапультировался. Второй пилот, Наиль Эрдоган, пропал без вести. Его тело так и не нашли. Через 16 лет Чилекли признался, что его сбил греческий самолет, и позже министр обороны Турции также признал, что греческий «Мираж» поразил турецкий F-16 ракетой «воздух-воздух». В 2016 году прокуратура Анкары потребовала двойного пожизненного заключения для греческого пилота Таноса Гриваса, который сбил турецкий самолет, за умышленное убийство. И еще 1 млрд долларов компенсации. Афины, кстати, отрицают факт пуска ракеты и заявляют, что турки в ходе маневрирования в воздухе сами потеряли контроль над самолетом и разбились, при этом самолет турецких ВВС был оснащен вооружением и вторгся в воздушное пространство Греции не один.

— 23 мая 2006 года в ходе воздушной дуэли столкнулись самолеты F-16 греческих и турецких ВВС. Грек Костас Илиакис погиб, турок Халил Ибрагим Оздемир успешно катапультировался.

Кроме того, были потери вследствие вылетов на возможный «перехват» самолетов-нарушителей и в ходе учений в регионе Эгейского моря:

— В 2007 году в ходе тренировочной отработки воздушного боя, погиб турецкий летчик.

— В 2010 году в ходе учений погибли два греческих летчика, не справившись с маневрированием на малой высоте.

— В апреле 2018 года в Эгейском море разбился многоцелевой истребитель Mirage 2000-5 ВВС Греции, который возвращался с миссии по «перехвату» вторгшихся в воздушное пространство страны турецких самолетов. Опасного сближения и воздушной дуэли на этот раз не было, турецкие самолеты покинули воздушное пространство Греции до появления греческих, тем не менее, пилот — капитан ВВС Георгиос Балтадорос — погиб в ходе крушения самолета.

Сейчас Анкара продолжает вести себя агрессивно в воздушном пространстве Греции, в том числе и с применением разведывательных БЛА, понимая, что оппонент вряд ли сможет ответить военным ударом, в силу большого количества причин.

Кто прав, а кто виноват в таком сложном интерпретировании международного права покажет время, однако очень хочется надеяться, что спор в Эгейском море решится дипломатическим путём и ни у кого из летчиков не сдадут нервы. Иначе будет крупная война на европейском континенте и первая война союзников по НАТО.