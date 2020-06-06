Перепрофилированная под больницу для COVID-19 поликлиника приняла первых пациентов. ФАН-ТВ

Поликлиника №42 Московского района Петербурга с 6 июня начала принимать первых пациентов. Недавно стационар перепрофилировали для лечения больных COVID-19: теперь он рассчитан на 250 коек, к 240 из которых подведен кислород.

«Работаю я с самого начала, еще на старой площадке, в 20-й городской больнице с первого дня приема ковидных пациентов. Примерно с этого времени я нахожусь на работе 24/7. Постоянно мы совершаем обходы, смотрим пациентов», — рассказывает заведующий отделением Виктор Золотов.

Медики говорят, что несмотря на то, что пациенты очень сложные, за два месяца они научились их выхаживать и даже самые тяжелые случаи кажутся не такими уж тяжелыми.

«Я акушер-гинеколог и с недавнего времени инфекционист. Работаем уже два месяца, я дежурю по двое-трое суток. Дома практически не бываем. Работаем большой командой, семьей. Все друг друга поддерживают, все друг другу помогают», — делится заведующая отделением Мария Степаненко.

Главный врач нового стационара Татьяна Суворцева отмечает, что лекарств для лечения хватает, больным созданы все условия для выздоровления: пациенты лежат в отдельных комфортных боксах с душем и туалетом.