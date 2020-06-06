Пушков прикинул, спасут ли русские байкеры охваченный беспорядками Нью-Йорк

Москва, 6 июня. Только одна нация способна сохранить здравый смысл, когда вокруг люди падают на колени и рыдают, — русские. Такой парадокс обнаружил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Сенатор в своем Telegram-канале оставил ссылку на другой ресурс под названием «Мюсли Лаврова». Там опубликовано видео с русскими байкерами и надписью «Южный Бруклин, спи спокойно». На ролике запечатлено, как молодые люди в кожных куртках общаются друг с другом рядом с мотоциклами.

Пушков прикинул, смогут ли русские байкеры спасти охваченный беспорядками Нью-Йорк. Сенатор отметил, что такая мысль парадоксальна, при этом в ней есть нечто важное, передает «Царьград». А именно: «верно подмеченный иммунитет русских от политкорректности как псевдо-морали и псевдо-нравственности, а также способность сопротивляться ей», подчеркнул он.

«Нью-Йорк не спасут, но здравый смысл на фоне падающих на колени, рыдающих и кающихся, безусловно, сохранят», — констатировал он.

Напомним, что на фоне массовых беспорядков, охвативших США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, в Сети прославились и другие, не менее брутальные русские. Владелец ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян с оружием в руках отстаивает свое заведение от мародеров. Помогают ему в этом друзья. Всю компанию в кокошниках и шапках-ушанках запечатлел сосед и опубликовал фото в Интернете. Компанию прозвали «русской мафией».