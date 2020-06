Во Львове разворовали запчасти прибывшего на модернизацию истребителя МиГ-29

Киев, 6 июня. Неизвестные похитили более 20 узлов и агрегатов истребителя Миг-29, который должен был пройти модернизацию на «Львовском государственном авиационном ремонтном заводе».

По данным украинского военного портала Defence Express, Генеральное бюро расследований (ГБР) Украины проводит расследование по факту хищения узлов и агрегатов истребителя Миг-29, который ожидал своей модернизации на львовском ремонтном заводе.

«Самолет прибыл к нам на завод, и уже на стадии разборки был разворован. Украли более 20 блоков. Аналогичные блоки истребителей Миг-29 были похищены и с самолетов, находящихся на территории комендатуры возле предприятия», — рассказал представитель завода.

Он также добавил, что руководство предприятия обратилось в СБУ, после чего возле территории завода была обнаружена часть похищенных блоков. По его словам, в настоящее время данный инцидент расследует ГБР. На время следствия все работы по модернизации Миг-29 приостановлены.

Стоит отметить, что Военно-воздушные силы Украины входят в десятку худших в мире по версии американского портала We Are The Mighty. Авторы рейтинга отмечают, что украинские ВВС заняли шестое место среди худших в мире, так как обладают самой устаревшей техникой, слабой подготовкой летного состава.

Американские эксперты также отметили, что за время гражданской войны в Донбассе украинская авиация либо убивала мирных жителей, либо становилась легкой целью для ополченцев.