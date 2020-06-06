حصاد أخبار سوريا ,6 يونيو: مقتل مسلح رفيع المستوى من الجيش الوطني السوري في حلب ,عملية إرهابية كبيرة في الحسكة

سوريا ، 6 يونيو: مقتل مسلح رفيع المستوى من الجيش الوطني السوري في عملية اغتيال بمحافظة حلب ، مقتل 8 أشخاص في هجوم إرهابي كبير في محافظة الحسكة.

مقتل مسلح رفيع المستوى في الجيش الوطني السوري في حلب

استمرت الهجمات التي يشنها مجهولون على مسلحين من العصابات الموالية لتركيا في شمال محافظة حلب . قتل مسلح "فرقة السلطان مراد" صباح اليوم في مدينة عفرين. كما وقع الهجوم على المسلحين في مدينة الباب ، حيث أطلق مجهولون النار على سيارة الجماعة وفروا من مكان الجريمة على دراجة نارية. ونتيجة للهجوم ، أصيب عضوان من المجموعة بجروح قاتلة.

من المعلوم أن غازي الناصرعضو رفيع المستوى في فرقة الحمزة أصبح ضحية اغتيال في مدينة الباب. وفتح المهاجمون النار على سيارته التي احتوت أيضًا على زوجته وأخته. توفي الناصر على الفور ، ونقل زوجته وأخته إلى المستشفى مصابين بجروح. نفذت الهجوم جماعة الجبهة الشامية التي ايضا مثل فرقة الحمزة ، جزء من الجيش الوطني السوري.

عمل ارهابي في الحسكة

وقع انفجار قوي في منطقة سيطرة "الجيش الوطني السوري". أفادت الأنباء عن مقتل 8 أشخاص ، بينهم طفلان ، وإصابة سبعة آخرين.

ألقت وزارة الدفاع التركية باللوم على مقاتلي "قوات الدفاع الوطني الذاتي". كما أنهم متهمون بتلغيم السيارة ,أدى انفجارها إلى إصابة ثلاثة أشخاص قريبا من مستشفى مدينة رأس العين. هذا هو الحادث الثالث الذي وقع خلال اليومين الماضيين بسيارات مفخخة في منطقة سيطرة الجيش التركي والقوات المتحالفة معه.

مقتل جندي تركي في إدلب

أكدت وزارة الدفاع التركية بوفاة جندي تركي نتيجة هجوم شنه أشخاص مجهولون. وقتل جندي وجرح جنديان في هجوم على مركبة طبية مدرعة في إدليب. قتل جندي وجرح جنديان في الهجوم على مركبة طبية مدرعة في إدليب.

كما هو مبين في بيان الوزارة ، تم إطلاق النيران رد على أهداف المهاجمين. لم يتم الإبلاغ عن المجموعة التي تعرضت للهجوم. تم تحديد هوية الجندي المتوفى ؛ كان رقيب المشاة إرجان زنغين.

تسللالإرهابيين في درعا

قامت "الخلايا النائمة" للمسلحين بعمل تسلل أخر في شرق محافظة درعا. أسفر الهجوم الذي شنته مجموعة المسلحين في قرية البلد عن إصابة اثنين من المدنيين.

وبحسب المصدر ، فقد ارتفع العدد الإجمالي لهجمات المسلحين منذ يونيو 2019 إلى 498 ، ووصل عدد الضحايا إلى 327 شخصًا ، بينهم 80 مدنيًا. يشك المحللون العسكريون في أن أعضاء سابقين في الجبهة الجنوبية ، الذين انفصلوا في 2018 ، هم وراء سلسلة الهجمات ،ويتلقون الدعم من قوات التحالف الدولي ويواصلوا الأنشطة المناهضة للحكومة لزعزعة استقرار الوضع في الجنوب.